Фахівці з безпеки попереджають про новий вірус, що краде дані зі смартфонів

Шкідлива програма вразила тисячі пристроїв по всьому світу

Фахівці з кібербезпеки виявили новий небезпечний вірус, який здатний отримати повний контроль над смартфонами на базі Android. Ця шкідлива програма вже вразила тисячі пристроїв по всьому світу, включаючи Україну. Вірус поширюється через додатки, завантажені з ненадійних джерел та фішингові листи і повідомлення. Після встановлення він отримує доступ до системних файлів і може контролювати всі функції смартфона, включаючи доступ до особистих даних, повідомлень, контактів, камери та мікрофона.

Як захистити свій смартфон

Уникайте завантаження додатків з невідомих джерел. Завантажуйте додатки лише з офіційного магазину Google Play.

Регулярно оновлюйте операційну систему та антивірусне програмне забезпечення.

Будьте обережні з посиланнями. Не відкривайте підозрілі посилання у листах та повідомленнях.

Встановлюйте лише перевірені додатки. Перед встановленням додатку перевіряйте його рейтинг та відгуки.

Якщо телефон заражений новим вірусом, то слід звернутися до фахівців з кібербезпеки. Вони допоможуть та видалити шкідливе програмне забезпечення. Зараження вірусом може призвести до значних фінансових втрат, порушення приватності та крадіжки особистих даних. Будьте пильні та дотримуйтесь заходів безпеки, щоб захистити свій смартфон та свої дані.

Нагадаємо, у липні 2024 року в Індії було зафіксовано 50 випадків захворювання на вірус Чандіпура, що викликає гострий енцефаліт. Інфекція особливо небезпечна для дітей віком до 14 років.