Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Фахівці з безпеки попереджають про новий вірус, що краде дані зі смартфонів

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Фахівці з безпеки попереджають про новий вірус, що краде дані зі смартфонів
Вірус поширюється через додатки, завантажені з ненадійних джерел
фото з відкритих джерел

Шкідлива програма вразила тисячі пристроїв по всьому світу

Фахівці з кібербезпеки виявили новий небезпечний вірус, який здатний отримати повний контроль над смартфонами на базі Android. Ця шкідлива програма вже вразила тисячі пристроїв по всьому світу, включаючи Україну. Вірус поширюється через додатки, завантажені з ненадійних джерел та фішингові листи і повідомлення. Після встановлення він отримує доступ до системних файлів і може контролювати всі функції смартфона, включаючи доступ до особистих даних, повідомлень, контактів, камери та мікрофона.

Як захистити свій смартфон

  • Уникайте завантаження додатків з невідомих джерел. Завантажуйте додатки лише з офіційного магазину Google Play.
  • Регулярно оновлюйте операційну систему та антивірусне програмне забезпечення.
  • Будьте обережні з посиланнями. Не відкривайте підозрілі посилання у листах та повідомленнях.
  • Встановлюйте лише перевірені додатки. Перед встановленням додатку перевіряйте його рейтинг та відгуки.

Якщо телефон заражений новим вірусом, то слід звернутися до фахівців з кібербезпеки. Вони допоможуть  та видалити шкідливе програмне забезпечення. Зараження вірусом може призвести до значних фінансових втрат, порушення приватності та крадіжки особистих даних. Будьте пильні та дотримуйтесь заходів безпеки, щоб захистити свій смартфон та свої дані.

Нагадаємо, у липні 2024 року в Індії було зафіксовано 50 випадків захворювання на вірус Чандіпура, що викликає гострий енцефаліт. Інфекція особливо небезпечна для дітей віком до 14 років.

Читайте також: Кава та зайва вага: вчені виявили несподіваний зв'язок
Теги: Google телефон рейтинг інфекція смартфон вірус вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У порівнянні з минулим роком, вартість бренду американського технологічного гіганта зросла на 15%
Вперше у світі: вартість бренду Apple перевищила $1 трлн – Reuters
10 липня, 19:49
Ця функція також здатна розшифровувати трек, який грають наживо на інструменті
Наспівати мелодію і знайти пісню: YouTube Music запровадив нову функцію
16 липня, 14:53
В Україні зріс попит на зарядні пристрої
Попит на повербанки рекордно зріс: які зараз ціни
15 липня, 05:30
Фей-Фей Лі відома своїми розробками у галузі штучного інтелекту
«Хрещена матір» штучного інтелекту вигадала бізнес за мільярд доларів: у чому його суть
21 липня, 23:00
Британські вчені допомагають українським пасічникам розробити нову упаковку із бджолиного воску для зберігання продуктів харчування
Зберігання продуктів без холодильника. Британські вчені та українські пасічники розробили спеціальну упаковку
14 липня, 05:15
Збірна України з футболу не змогла вийти з групи на цьогорічному чемпіонаті Європи
Підсумки Євро-2024 для України: збірна втратила позицію в рейтингу ФІФА
18 липня, 18:15
Вчені, які вивчають отруту, часто йдуть на екстремальні заходи, щоб добути її
Вчені назвали найнебезпечніші професії у світі науки
28 липня, 07:10
У 2021 році під час 73-градусної спеки у Кувейті плавилися світлофори та пластикові деталі автівок
Спекотне літо. Кліматолог дав практичні поради українцям на майбутнє
31 липня, 11:36
Лондон, Париж та Амстердам є у переліку найдорожчих міст Європи
Три українських міста потрапили до найдорожчих у Європі: список
2 серпня, 08:05

Девайси

Фондові ринки світу обвалилися через побоювання рецесії у США
Фондові ринки світу обвалилися через побоювання рецесії у США
Фахівці з безпеки попереджають про новий вірус, що краде дані зі смартфонів
Фахівці з безпеки попереджають про новий вірус, що краде дані зі смартфонів
Штучний інтелект може обійти закон про авторське право та залишити артистів без грошей – Reuters
Штучний інтелект може обійти закон про авторське право та залишити артистів без грошей – Reuters
Китайські вчені вигадали, як знищувати американські супутники
Китайські вчені вигадали, як знищувати американські супутники
Мінстратегпром повідомив, скільки дронів на рік може виробляти Україна
Мінстратегпром повідомив, скільки дронів на рік може виробляти Україна
Перетворює дощ на електрику: вчені з Китаю здивували новим приладом
Перетворює дощ на електрику: вчені з Китаю здивували новим приладом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Скандальна російська легкоатлетка відреагувала на слова Магучіх про «вирвані патли»
53K
Яблучний спас 2024: якрасиві листівки, привітання у прозі та віршах
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
24K
Один захопив у полон п'ятьох окупантів. 25-річний Герой України дав своє перше інтерв'ю
21K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
16K
У тендері на будівництво головного військового цвинтаря виринули фігуранти справи НАБУ

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Вчора, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua