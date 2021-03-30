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    ТОП-5 водонепроникних чохлів для смартфонів у 2021 році

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    На пляжі залишати свої речі без нагляду не завжди безпечно - ТОП-5 водонепроникних чохлів для смартфонів у 2021 році
    На пляжі залишати свої речі без нагляду не завжди безпечно

    Названо кращі водонепроникні чохли для смартфонів в 2021 році

    Відпочиваючи десь біля річки або на морі, часто виникає потреба залишити свій смартфон в безпечному місці на пляжі, а самому сходити скупатись. Але на пляжі залишати свої речі без нагляду не завжди безпечно.

    Що ж тоді робити із смартфоном, в якого відсутній захист від вологи? Правильно, придбати водонепроникний чохол. Щоб вам було легше вибрати собі такий чохол, експерти назвали кращі водонепроникні чохли для смартфонів в 2021 році.

    CaliCase

    CaliCase
    CaliCase

    CaliCase — можна вважати однозначним лідером серед всіх водонепроникних чохлів. Цей чохол виконаний із якісних матеріалів, що гарантують захист смартфона на глибині до 30 метрів (IPX8).

    Крім цього, він отримав міцний карабін та шнурок, який витримає великі навантаження.

    Також варто відзначити, що в цьому захисному чохлі можна робити фото під водою, оскільки захисний чохол прозорий з двох сторін смартфона.

    JOTO

    JOTO
    JOTO

    Схожий чохол за своєю міцністю до CaliCase, по крайній мірі, так запевняють виробники чохла. З цим чохлом смартфон також можна занурювати на глибину до 30 метрів, тобто захист від вологи IPX8.

    Чохол також прозорий з двох сторін, що дозволяє робити фото під водою та бачити сповіщення, які приходять на смартфон.

    Цей чохол, як і попередній, підійде для смартфонів з діагоналлю до 6,9-дюймів.

    FRIEQ

    FRIEQ
    FRIEQ

    Цей чохол також витримує занурення до 30 метрів (IPX8), підійде для смартфонів з діагоналлю до 7 дюймів, та за дизайном відрізняється від попередніх — він повністю прозорий та без жорстких бортиків.

    HIEARCOOL

    HIEARCOOL
    HIEARCOOL

    Цей чохол також підходить для смартфонів з діагоналлю до 7 дюймів, доступний в декількох варіантах кольорів, має три рівні захисту та регульований шнурок.

    MPOW 097

    MPOW 097
    MPOW 097

    Даний чохол, як і більшість з тих, які представлені вище, продається в комплекті з двох чохлів. Він підійде смартфонам з діагоналлю до 6,8-дюймів, доступний в 5 кольорах та має регульований шнурок.

    Джерело: iTech.co.ua

    Теги: смартфон
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