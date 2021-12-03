У Google з’явиться новий розумний пристрій

Google може випустити свій перший розумний годинник вже у 2022 році

Вже у 2022 році Google може випустити свій перший розумний годинник. Про це повідомляє американське видання Insider.

Над годинником, що отримав кодову назву Rohan, працює група команда Google Pixel, яка створювала смартфон компанії. Поки не ясно, чи назве компанія новий пристрій Pixel Watch.

Проте відомо, що годинник виконуватиме майже ту ж роль, що й телефони Pixel для Android – стане прикладом для споживачів та партнерів з обладнання, для того щоб показати, на що здатне програмне забезпечення Google.

Очікується, що годинник конкуруватиме з Apple Watch.

Девайс зможе відстежувати фізичну активність, включаючи підрахунок кроків та вимірювання частоти серцевого ритму.

Згідно зі звітом Insider, у Google майже був Pixel Watch. Моделі LG Watch Sport та LG Watch Style, випущені в 2017 році, спочатку повинні були продаватися як частина бренду Pixel, але керівництво Google відмовилося від цієї ідеї, оскільки вони «не мали вигляду того, що належало сімейству Pixel».