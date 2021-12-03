  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    У Google з’явиться новий розумний пристрій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Який вигляд може мати годинний Google - У Google з’явиться новий розумний пристрій
    Який вигляд може мати годинний Google
    зображення з відкритих джерел

    Google може випустити свій перший розумний годинник вже у 2022 році

    Вже у 2022 році Google може випустити свій перший розумний годинник. Про це повідомляє американське видання Insider.

    Над годинником, що отримав кодову назву Rohan, працює група команда Google Pixel, яка створювала смартфон компанії. Поки не ясно, чи назве компанія новий пристрій Pixel Watch.

    Проте відомо, що годинник виконуватиме майже ту ж роль, що й телефони Pixel для Android – стане прикладом для споживачів та партнерів з обладнання, для того щоб показати, на що здатне програмне забезпечення Google.

    Очікується, що годинник конкуруватиме з Apple Watch.

    Девайс зможе відстежувати фізичну активність, включаючи підрахунок кроків та вимірювання частоти серцевого ритму.

    Згідно зі звітом Insider, у Google майже був Pixel Watch. Моделі LG Watch Sport та LG Watch Style, випущені в 2017 році, спочатку повинні були продаватися як частина бренду Pixel, але керівництво Google відмовилося від цієї ідеї, оскільки вони «не мали вигляду того, що належало сімейству Pixel».

    Читайте також:

    Теги: Google Android Pixel
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Google з’явиться новий розумний пристрій