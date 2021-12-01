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    Українські «Вежі» визнали найкращою грою для смартфонів на кожен день

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    Google відзначив українську гру &laquo;Вежі&raquo; - Українські «Вежі» визнали найкращою грою для смартфонів на кожен день

    Google відзначив українську гру «Вежі»

    зображення: ITC

    Google визнав «‎‎Вежі: Розслаблююча Головоломка» від української студії JOX Development найкращою казуальною грою 2021 року на Android

    «‎‎Вежі: Розслаблююча Головоломка» від української студії JOX Development стала найкращою казуальною – тобто, на кожен день – грою на Android за версією Google та увійшла до рейтингу найкращих ігор 2021 року.

    Ціллю головоломки є розміщення веж на вільних клітинках.

    Проєкт «‎‎Вежі» на тлі інших вирізняється стильною та мінімалістичною 3D-графікою та оригінальною ігровою механікою. У грі п’ять режимів та 6,5 тис. рівнів включаючи 100 бонусних.

    Також у «Вежах» є українська локалізація, як і у всіх інших проєктах JOX Development.

    У гри більше чверті мільйона установок у Google Play, а її рейтинг складає 4,7 бала з п’яти на основі 1,7 тис. оцінок.

    У 2018 році інший проєкт JOX Development — Orbia: Tap and Relax — також був відзначений премією Google Play Awards.

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    Джерело: ITC.ua

    Теги: Google Android
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    Українські «Вежі» визнали найкращою грою для смартфонів на кожен день