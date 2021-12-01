Google назвав найкращі мобільні додатки та ігри цього року
Компанія оголосила найкращі ігри та додатки 2021 року для смартфонів на Android
Google назвав найкращі, на його думку, ігри та додатки для смартфонів Android у2021 році. Серед ігор пальму першості здобула безкоштовна Moba Pokémon Unite від TiMi Studio Group / The Pokémon Company, яка крім Android вийшла ще на iOS та Nintendo Switch.
Кращім серед додатків став Balance від Elevate Labs. Цей застосунок для медитації та покращення сну також доступний і на iOS.
А ось користувачі обрали трохи інших номінантів. У голосуванні спільноти перемогла королівська битва Garena Free Fire MAX (є також і на iOS) та мультиплатформний застосунок Paramount+ для доступу до стрімінгового сервісу ViacomCBS, пише видання «Межа».
Повний список найкращих додатків Google Play для США має наступний вигляд.
Вибір користувачів 2021:
- Додаток: Paramount+
- Гра: Garena Free Fire MAX
Вибір Google 2021:
- Додаток: Balance
- Гра: Pokémon UNITE
Рейтинг додатків
Найкращі додатки назавжди:
- Empathy
- Mentor Spaces
- Speechify
Найкращі додатки на кожен день:
- Blossom
- PhotoRoom
- Rabit
Найкращі розважальні додатки:
- Clubhouse
- Noobly
- Whatifi
Найкращі маловідомі додатки:
- Laughscape
- Moonbeam
- Moonly
Найкращі додатки для особистісного зростання:
- Balance
- Clementine
- Uptime
Найкращі додатки для планшетів:
- Canva
- Concepts
- Houzz
Найкращі додатки для Wear OS:
- Calm
- MyFitnessPal
- Sleep Cycle
Популярне для Google TV:
- Disney+
- ESPN
- Tubi
Рейтинг ігор
Найкращі змагальні ігри:
- League of Legends: Wild Rift
- MARVEL Future Revolution
- Pokémon Unite
- Rogue Land
- Suspects: Mystery Mansion
Найкращі інноваційні ігри:
- Inked
- JanKenUP!
- Knights of San Francisco
- Overboard!
- Tears of Themis
Найкращі інді-ігри:
- 7 Billion Humans
- Bird Alone
- Donut County
- My Friend Pedro: Ripe for Revenge
- Puzzling Peaks EXE
Найкращі казуальні ігри:
- Cats in Time
- Crash Bandicoot: On the Run!
- Disney POP TOWN
- Switchcraft
- Towers
Найкращі ігри для планшетів:
- Chicken Police — Paint it RED!
- League of Legends: Wild Rift
- My Friend Pedro: Ripe for Revenge
- Overboard!
- The Procession to Calvary
Топ українського Google Play майже такий самий з деякими несуттєвими відмінностями.
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