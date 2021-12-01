Google назвав найкращі мобільні додатки та ігри цього року

Компанія оголосила найкращі ігри та додатки 2021 року для смартфонів на Android

Google назвав найкращі, на його думку, ігри та додатки для смартфонів Android у2021 році. Серед ігор пальму першості здобула безкоштовна Moba Pokémon Unite від TiMi Studio Group / The Pokémon Company, яка крім Android вийшла ще на iOS та Nintendo Switch.

Кращім серед додатків став Balance від Elevate Labs. Цей застосунок для медитації та покращення сну також доступний і на iOS.

А ось користувачі обрали трохи інших номінантів. У голосуванні спільноти перемогла королівська битва Garena Free Fire MAX (є також і на iOS) та мультиплатформний застосунок Paramount+ для доступу до стрімінгового сервісу ViacomCBS, пише видання «Межа».

Повний список найкращих додатків Google Play для США має наступний вигляд.

Вибір користувачів 2021:

Додаток: Paramount+

Гра: Garena Free Fire MAX

Вибір Google 2021:

Додаток: Balance

Гра: Pokémon UNITE

Рейтинг додатків

Найкращі додатки назавжди:

Empathy

Mentor Spaces

Speechify

Найкращі додатки на кожен день:

Blossom

PhotoRoom

Rabit

Найкращі розважальні додатки:

Clubhouse

Noobly

Whatifi

Найкращі маловідомі додатки:

Laughscape

Moonbeam

Moonly

Найкращі додатки для особистісного зростання:

Balance

Clementine

Uptime

Найкращі додатки для планшетів:

Canva

Concepts

Houzz

Найкращі додатки для Wear OS:

Calm

MyFitnessPal

Sleep Cycle

Популярне для Google TV:

Disney+

ESPN

Tubi

Рейтинг ігор

Найкращі змагальні ігри:

League of Legends: Wild Rift

MARVEL Future Revolution

Pokémon Unite

Rogue Land

Suspects: Mystery Mansion

Найкращі інноваційні ігри:

Inked

JanKenUP!

Knights of San Francisco

Overboard!

Tears of Themis

Найкращі інді-ігри:

7 Billion Humans

Bird Alone

Donut County

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Puzzling Peaks EXE

Найкращі казуальні ігри:

Cats in Time

Crash Bandicoot: On the Run!

Disney POP TOWN

Switchcraft

Towers

Найкращі ігри для планшетів:

Chicken Police — Paint it RED!

League of Legends: Wild Rift

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Overboard!

The Procession to Calvary

Топ українського Google Play майже такий самий з деякими несуттєвими відмінностями.