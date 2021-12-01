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    Google назвав найкращі мобільні додатки та ігри цього року

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    Google назвав найкращі додатки та ігри 2021 року - Google назвав найкращі мобільні додатки та ігри цього року
    Google назвав найкращі додатки та ігри 2021 року
    фото: Shutterstock

    Компанія оголосила найкращі ігри та додатки 2021 року для смартфонів на Android

    Google назвав найкращі, на його думку, ігри та додатки для смартфонів Android у2021 році. Серед ігор пальму першості здобула безкоштовна Moba Pokémon Unite від TiMi Studio Group / The Pokémon Company, яка крім Android вийшла ще на iOS та Nintendo Switch.

    Кращім серед додатків став Balance від Elevate Labs. Цей застосунок для медитації та покращення сну також доступний і на iOS.

    А ось користувачі обрали трохи інших номінантів. У голосуванні спільноти перемогла королівська битва Garena Free Fire MAX (є також і на iOS) та мультиплатформний застосунок Paramount+ для доступу до стрімінгового сервісу ViacomCBS, пише видання «Межа».

    Повний список найкращих додатків Google Play для США має наступний вигляд.

    Вибір користувачів 2021:

    • Додаток: Paramount+
    • Гра: Garena Free Fire MAX

    Вибір Google 2021:

    • Додаток: Balance
    • Гра: Pokémon UNITE

    Рейтинг додатків

    Найкращі додатки назавжди:

    • Empathy
    • Mentor Spaces
    • Speechify

    Найкращі додатки на кожен день:

    • Blossom
    • PhotoRoom
    • Rabit

    Найкращі розважальні додатки:

    • Clubhouse
    • Noobly
    • Whatifi

    Найкращі маловідомі додатки:

    • Laughscape
    • Moonbeam
    • Moonly

    Найкращі додатки для особистісного зростання:

    • Balance
    • Clementine
    • Uptime

    Найкращі додатки для планшетів:

    • Canva
    • Concepts
    • Houzz

    Найкращі додатки для Wear OS:

    • Calm
    • MyFitnessPal
    • Sleep Cycle

    Популярне для Google TV:

    • Disney+
    • ESPN
    • Tubi

    Рейтинг ігор

    Найкращі змагальні ігри:

    • League of Legends: Wild Rift
    • MARVEL Future Revolution
    • Pokémon Unite
    • Rogue Land
    • Suspects: Mystery Mansion

    Найкращі інноваційні ігри:

    • Inked
    • JanKenUP!
    • Knights of San Francisco
    • Overboard!
    • Tears of Themis

    Найкращі інді-ігри:

    • 7 Billion Humans
    • Bird Alone
    • Donut County
    • My Friend Pedro: Ripe for Revenge
    • Puzzling Peaks EXE

    Найкращі казуальні ігри:

    • Cats in Time
    • Crash Bandicoot: On the Run!
    • Disney POP TOWN
    • Switchcraft
    • Towers

    Найкращі ігри для планшетів:

    • Chicken Police — Paint it RED!
    • League of Legends: Wild Rift
    • My Friend Pedro: Ripe for Revenge
    • Overboard!
    • The Procession to Calvary

    Топ українського Google Play майже такий самий з деякими несуттєвими відмінностями.

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    Теги: Google Android
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    Google назвав найкращі мобільні додатки та ігри цього року