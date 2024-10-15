У США роботи-пилососи вийшли з-під контролю і лаялись на своїх власників

Робот Deebot X2 вийшов з-під контролю і погнався за собакою по будинку

Хакери зламали китайські роботи-пилососи Ecovacs Deebot X2 у США та використали їх для трансляції расистських образ. Атаки хакерів сталися протягом кількох днів у різних штатах США, пише ABC News.

Як з'ясувалося, зловмисник фізично керував зламаними пилососами та вигукував непристойності через вбудовані в них динаміки. Адвокат із Міннесоти Деніел Свенсон став одним із постраждалих. Під час сімейного відпочинку його робот-пилосос почав відтворювати нецензурну лайку перед 13-річним сином.

Чоловік спробував змінити пароль та перезавантажити пилосос, але пристрій знову було зламано. У результаті він вирішив вимкнути його остаточно.

В іншому випадку у Лос-Анджелесі робот Deebot X2 вийшов з-під контролю і погнався за собакою по всьому будинку.

Причиною атак стала вразливість у системі безпеки роботів. Раніше фахівці з кібербезпеки попереджали компанію Ecovacs про проблеми з PIN-кодами та Bluetooth, які дозволяють зловмисникам отримати доступ до пристроїв. При зламі програми хакер може спостерігати через камеру робота та слухати через мікрофон.

У компанії повідомили, що технічна група компанії визначила IP-адресу зловмисника і відключила її, щоб запобігти подальшому доступу. Компанія рекомендувала клієнтам змінити паролі після інциденту. Компанія Ecovacs заявила, що у листопаді випустить оновлення системи безпеки для власників серії X2.

Раніше автономний робот, керований штучним інтелектом, успішно виконав стоматологічну процедуру на людині. Система, розроблена бостонською компанією Perceptive, використовує ручний 3D-сканер для створення докладної 3D-моделі порожнини рота, включно із зубами, яснами і нервами, за допомогою оптичної когерентної томографії (ОКТ).