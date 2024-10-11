Ілон Маск представив дводверне роботаксі без керма та педалей

Маск планує запустити парк безпілотних таксі Tesla під назвою Cybercabs. Приватні власники Tesla зможуть заробляти на цьому, вказуючи свої автомобілі як роботаксі

Транспортні засоби покладатимуться на штучний інтелект і камери, а не на поширене серед роботаксі апаратне забезпечення

Генеральний директор автовиробника Tesla Ілон Маск продемонстрував роботаксі з двома дверима, які мають вигляд крил чайки. Про це повідомляє Reuters та акаунт Tesla в X.

Роботаксі під назвою Cybercab не має керма та педалей. Масове виробництво цієї моделі, за словами Маска, розпочнеться у 2026-му і коштуватиме кожна така автівка $30 тис.

Водночас Маск не впевнений, наскільки швидко Tesla зможе наростити виробництво роботаксі, усунути регуляторні перешкоди або реалізувати бізнес-план, щоб обійти конкурентів.

фото: X / Tesla

Також мільярдер представив на під час презентації робовен, який зможе перевозити до 20 людей.

фото: X / Tesla

Аналітики та експерти галузі кажуть, що на розробку роботаксі можуть піти роки, зокрема, щоб гарантувати безпеку й надійність. Вони зазначають, що такі автомобілі з більше схильні до нещасних випадків, оскільки ця технологія складно реагує на такі сценарії, як негода, складні перехрестя та поведінка пішоходів.

Однак Маск на презентації затвердив, що автомобілі на автопілоті можуть бути вдесятеро безпечнішими за водіїв-людей і слугуватимуть в пʼять, а то і в десять разів довше.

фото: X / Tesla

Маск планує запустити парк безпілотних таксі Tesla під назвою Cybercabs, які пасажири зможуть викликати через додаток. Приватні власники Tesla також зможуть заробляти на додатку, вказуючи свої автомобілі як роботаксі.

За словами Маска, використання Cybercab з часом коштуватиме 20 центів за милю (півтора км), а заряджання буде індуктивним і не потребуватиме розеток. Експлуатація робовенів буде ще дешевшою.

Маск розповів, що транспортні засоби покладатимуться на штучний інтелект і камери, а не на поширене серед роботаксі апаратне забезпечення, як-от лідар, який експерти вважають сумнівним – як з технічної, так і з регуляторної точки зору.

Нагадаємо, у Нідерландах виставили на аукціон електромобіль Lightyear 01 2022 року. Його можна експлуатувати без підзарядки. Батарею можна заряджати від електромережі, але це не обов’язково. Сонячні панелі на даху забезпечують до 70 км пробігу на день у ясну погоду та 35 км – у похмуру.

До слова, компанія Tesla запатентувала бездротову домашню зарядку для електромобілів. Tesla розробляє нову технологію, яка кілька років тому здавалася не такою пріоритетною для компанії – це домашня бездротова зарядна станція для електромобілів. Тепер, в'їжджаючи в гараж, власникам не доведеться шукати кабель і підключати автомобіль до електромережі, оскільки платформа на підлозі заряджатиме батарею автоматично.