Робот, керований штучним інтелектом, полікував людині зуб

Робот за 15 хвилин упорався з процедурою, яка зазвичай триває дві години

Компанія-розробник стверджує, що робот може безпечно працювати навіть у найскладніших умовах і всі випробування на людях пройшли успішно

Уперше автономний робот, керований штучним інтелектом, успішно виконав стоматологічну процедуру на людині. Про це пише New Atlas.

Система, розроблена бостонською компанією Perceptive, використовує ручний 3D-сканер для створення докладної 3D-моделі порожнини рота, включно із зубами, яснами і нервами, за допомогою оптичної когерентної томографії (ОКТ). Це виключає необхідність використання рентгенівського випромінювання, оскільки ОКТ використовує тільки світлові промені для створення високороздільних об'ємних моделей.

Після створення моделі стоматолог і пацієнт обговорюють план лікування, після чого робот бере на себе виконання процедури. Перша спеціалізація робота – підготовка зуба під коронку, що зазвичай займає близько двох годин і вимагає двох візитів до стоматолога. Робот впорався з цим завданням за 15 хвилин.

Компанія стверджує, що робот може безпечно працювати навіть у найскладніших умовах і всі випробування на людях пройшли успішно. Однак розробку ще не схвалено FDA (Food and Drug Administration) і терміни її впровадження поки що не визначені.

Водночас, стоматологи під низкою публікацій щодо винаходу Perceptive висловлюють критику на адресу робота-конкурента. На їхню думку, автоматизована процедура пройшла у занадто спрощеному варіанті і не врахувала багатьох нюансів у процесі підготовки зуба під коронку.

Нагадаємо, в Аргентині правоохоронці використають штучний інтелект, щоб передбачати злочини.

Також Болгарія стане першою у світі країною, яка проведе олімпіаду зі штучного інтелекту.

Як відомо, 1 серпня набув чинності Європейський закон про штучний інтелект (Акт про штучний інтелект), «перший у світі всеосяжний нормативний акт щодо штучного інтелекту». Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії.

Закон про штучний інтелект (ШІ) покликаний гарантувати, що ШІ, розроблений і використовуваний в ЄС, заслуговує довіри, із гарантіями захисту основних прав людей. Також закон передбачає визначення штучного інтелекту, засноване на підході, що ґрунтується на безпеці продукції та оцінці ризику в ЄС.