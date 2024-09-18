Світовий техногігант зобов'язав співробітників відмовитися від дистанційної роботи

Reuters: Amazon вимагав від працівників звітувати щодо роботи у віддалених офісах або переїжджати до Сіетла, щоб зберегти роботу

Компанія скасовує попередню програму, яка дозволяла працівникам працювати з будь-якого місця протягом чотирьох місяців на рік

Починаючи з наступного року, американська компанія Amazon вимагатиме від працівників повернутися до постійної роботи в офісах п’ять днів на тиждень. Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, наразі працівники компанії мають працювати впродовж трьох робочих днів в офісах компанії.

За поясненням генерального директора Amazon Енді Яссі, ці зміни необхідні, щоб «винаходити, співпрацювати та бути на зв’язку». Він додав, що досвід поточної вимоги три дні на тиждень працювати в офісах начебто зміцнив переконання щодо переваг роботи в офісі.

Reuters підкреслює, що компанії дозволяють багатьом співробітникам працювати вдома після пандемії коронавірусу, залишаючи майже порожніми офіси в центрі в низці міст, таких як Сан-Франциско та Сієтл. Однак деякі технологічні гіганти починають зобов’язувати своїх працівників повертатися в офіси два-три дні на тиждень. Співробітники розповіли Reuters, як Amazon вимагав від них звітувати щодо роботи у віддалених офісах або переїжджати до Сіетла, щоб зберегти роботу.

Amazon зайняла у цьому питанні жорсткішу позицію, ніж багато її конкурентів, оскільки COVID-19 став нині меншою загрозою.

У рамках організаційної реструктуризації Amazon планує збільшити співвідношення індивідуальних учасників і менеджерів принаймні на 15% до кінця першого кварталу 2025 року. Компанія також скасовує попередню програму, яка дозволяла працівникам працювати з будь-якого місця протягом чотирьох місяців на рік.

Раніше стало відомо, що співробітники Amazon не отримуватимуть підвищення, якщо не працюватимуть в офісі. Відповідне повідомлення було опубліковано на внутрішньому вебсайті Amazon.

У травні 2023 року Amazon почала вимагати, щоб співробітники працювали в офісах принаймні три дні на тиждень. Корпоративним співробітникам, яких приблизно 350 тис., не сподобалась ця ідея, і між ними та керівництвом спалахнула напруженість.

Після цього доручення група співробітників вийшла на знак протесту до штаб-квартири компанії в Сіетлі. Також критикували звільнення 27 тис. людей, яке почалося торік.