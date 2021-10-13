В Україні стартували продажі новинок Nokia. Оголошено ціни

Розпочато продажі смартфона Nokia C30 та оновленого класичного телефона Nokia 6310

В Україні стартували продажі двох новинок під брендом Nokia: смартфона Nokia C30 та оновленого класичного телефона Nokia 6310.

Nokia C30

Nokia C30 – бюджетна модель з великим екраном. Пристрій оснащено 6,82-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та каплеподібним вирізом для фронтальної камери.

Смртфон отримав 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті. Додатково можна встановити карту пам’яті ємністю до 256 ГБ.

На задній панелі розташована основна 13-мегапіксельна камера, доповнена 2-мегапіксельним сенсором глибини сцени.

Фронтальна камера виконана на базі 5-мегапіксельного сенсора.

Живиться C30 від акумулятора ємністю 6 тис. міліампер-годин. Виробник заявляє, що цього достатньо для трьох діб автономної роботи.

Пристрій підтримує зарядку потужністю 10 Вт через порт microUSB.

У смартфоні також є:

Bluetooth 4.2;

Wi-Fi 802.11;

GPS/AGPS;

FM-радіо;

3,5-міліметровий роз’єм;

сканер відбитків пальців на задній панелі.

Операційна система – Android 11 Go Edition. Виробник обіцяє випускати оновлення безпеки протягом 2 років.

Nokia C30 можна придбати в Україні в зеленому та білому варіантах кольору корпусу. Рекомендована роздрібна ціна складає 3399 грн.

Nokia 6310

Інша новинка від Nokia – телефон 6310. Він має дизайн, що нагадує оригінальну версію, але має більший екран, великі кнопки та додаткові функції.

Дисплей представляє собою вигнуту панель діагоналлю 2,8 дюйма.

Пристрій оснащений оперативною пам’яттю обсягом 16 МБ та вбудованою пам’яттю ємністю 8 МБ. Додатково є можливість встановити карти пам’яті ємністю до 32 ГБ.

Телефон отримав акумулятор ємністю 1150 міліампер-годин, якого повинно бути достатньо для «тижнів» використання.

Також є порт microUSB для зарядки, роз’єм для навушників 3,5 мм, FM-радіо, модуль бездротового зв’язку Bluetooth 5.0 і ліхтарик.

Телефон дозволяє підключатися до інтернету, але при цьому він обмежений лише підтримкою зв’язку 2G.

Ціна Nokia 6310 складає 1699 грн.