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    Nokia показала найдешевший смартфон з підтримкою 5G (відео)

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    Nokia G50 - найдешевший смартфон з підтримкою 5G - Nokia показала найдешевший смартфон з підтримкою 5G (відео)
    Nokia G50 - найдешевший смартфон з підтримкою 5G
    Фото: Nokia

    Фінська марка офіційно презентувала Nokia G50 – найдешевший смартфон з підтримкою зв’язку нового покоління

    Nokia офіційно представила G50 – найдешевший смартфон, який підтримує 5G, повідомляє видання ITC. Рекомендована ціна новинки – 270 євро.

    Ємність батареї – 5 тис. міліампер-годин. Підтримується швидка зарядка потужністю 18 Вт.

    Екран – IPS матриця діагоналлю 6,82 дюйма роздільною здатністю 720 на 1560 пікселів. Яскравість – 400 ніт, що є посереднім показником. Наприклад, у нового iPhone 13 показник яскравості знаходиться на рівні тисячі ніт.

    До складу основної камери входить три модулі:

    • основний – 48 МП;
    • ширококутний – 5 МП;
    • датчик глибини – 2 МП.

    Серед інших особливостей:

    • сканер відбитків пальців, вбудований в кнопку живлення;
    • окрема кнопка для Google Assistant;
    • роз'єм 3,5 мм;
    • USB Type-C;
    • Bluetooth 5.0;
    • Wi-Fi 6
    • NFC.

    Операційна система – Android 11. Виробник гарантує ще два роки оновлень системи і три роки апдейтів безпеки.

    В Європі Nokia G50 з'явиться у двох модифікаціях:

    • 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті;
    • 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

    Продажі почнуться у жовтні 2021 року. Коли новинка з’явиться в Україні, невідомо.

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    Теги: смартфон Android Nokia
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    Nokia показала найдешевший смартфон з підтримкою 5G (відео)