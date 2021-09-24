Nokia показала найдешевший смартфон з підтримкою 5G (відео)
Фінська марка офіційно презентувала Nokia G50 – найдешевший смартфон з підтримкою зв’язку нового покоління
Nokia офіційно представила G50 – найдешевший смартфон, який підтримує 5G, повідомляє видання ITC. Рекомендована ціна новинки – 270 євро.
Ємність батареї – 5 тис. міліампер-годин. Підтримується швидка зарядка потужністю 18 Вт.
Екран – IPS матриця діагоналлю 6,82 дюйма роздільною здатністю 720 на 1560 пікселів. Яскравість – 400 ніт, що є посереднім показником. Наприклад, у нового iPhone 13 показник яскравості знаходиться на рівні тисячі ніт.
До складу основної камери входить три модулі:
- основний – 48 МП;
- ширококутний – 5 МП;
- датчик глибини – 2 МП.
Серед інших особливостей:
- сканер відбитків пальців, вбудований в кнопку живлення;
- окрема кнопка для Google Assistant;
- роз'єм 3,5 мм;
- USB Type-C;
- Bluetooth 5.0;
- Wi-Fi 6
- NFC.
Операційна система – Android 11. Виробник гарантує ще два роки оновлень системи і три роки апдейтів безпеки.
В Європі Nokia G50 з'явиться у двох модифікаціях:
- 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті;
- 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.
Продажі почнуться у жовтні 2021 року. Коли новинка з’явиться в Україні, невідомо.
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