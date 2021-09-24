Nokia показала найдешевший смартфон з підтримкою 5G (відео)

Фінська марка офіційно презентувала Nokia G50 – найдешевший смартфон з підтримкою зв’язку нового покоління

Nokia офіційно представила G50 – найдешевший смартфон, який підтримує 5G, повідомляє видання ITC. Рекомендована ціна новинки – 270 євро.

Ємність батареї – 5 тис. міліампер-годин. Підтримується швидка зарядка потужністю 18 Вт.

Екран – IPS матриця діагоналлю 6,82 дюйма роздільною здатністю 720 на 1560 пікселів. Яскравість – 400 ніт, що є посереднім показником. Наприклад, у нового iPhone 13 показник яскравості знаходиться на рівні тисячі ніт.

До складу основної камери входить три модулі:

основний – 48 МП;

ширококутний – 5 МП;

датчик глибини – 2 МП.

Серед інших особливостей:

сканер відбитків пальців, вбудований в кнопку живлення;

окрема кнопка для Google Assistant;

роз'єм 3,5 мм;

USB Type-C;

Bluetooth 5.0;

Wi-Fi 6

NFC.

Операційна система – Android 11. Виробник гарантує ще два роки оновлень системи і три роки апдейтів безпеки.

В Європі Nokia G50 з'явиться у двох модифікаціях:

4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті;

6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Продажі почнуться у жовтні 2021 року. Коли новинка з’явиться в Україні, невідомо.