Nokia показала «невмирущий» смартфон, яким можна грати в футбол (відео)

Компанія показала новий смартфон, який не боїться ані ударів, ані занурення під воду

Nokia показала, яким має бути смартфон для тих, хто веде активний образ життя. Компанія презентувала «невмирущу» модель XR20, яка не боїться ані ударів, ані занурення під воду

Новинка має міцний корпус, який забезпечує високий рівень захисту внутрішніх компонентів від можливих негативних наслідків.

Пристрій сертифіковане за «військовим» стандартом MIL-STD810H і витримує падіння з висоти до 1,8 метра. Також смартфон захищений від води і пилу відповідно до стандарту IP68. Дисплей покритий захисним склом Gorilla Glass Victus.

Щоб продемонструвати витривалість смартфона, компанія навіть зняла відео, в якому гаджет в польових умовах, в буквальному сенсі, протестував відомий футболіст Роберто Карлос.

Nokia XR20 оснащено 6,67-дюймовим IPS дисплеєм з роздільною здатністю Full HD +. Екран має максимальну яскравість 550 ніт. Сенсорна панель дозволяє працювати зі смартфоном в рукавичках або мокрими руками.

Процесор – Snapdragon 480. Пам’ять – 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої. Підтримується можливість розширення сховища за допомогою карти пам'яті microSD.

Пристрій підтримує зв'язок 5G.

На задній панелі – подвійний блок основної камери. Головний модуль виконаний на базі 48-мегапіксельного сенсора і доповнений об'єктивом з діафрагмою f/1.8.

Також доступний ширококутний модуль з 13-мегапіксельним сенсором і об'єктивом з діафрагмою f/2.4.

Фронтальна камера виконана на базі 8-мегапіксельного сенсора.

Nokia XR20

У пристрої доступні стерео динаміки з технологією поліпшення звучання, 3,5-міліметровий роз'єм для підключення навушників, сканер відбитків пальців на бічній грані корпусу і додаткова кнопка, що має індивідуальне налаштування.

Ємність акумулятора – 4630 міліампер-годин. Виробник заявляє про два дні автономності. Апарат підтримує дротову зарядку потужністю 18 Вт і бездротову зарядку потужністю 15 Вт.

Смартфон Nokia XR20 працює під управлінням операційної системи Android 11. Виробник обіцяє випускати великі оновлення операційної системи протягом трьох років і щомісячні оновлення безпеки протягом чотирьох років.

Смартфон надійде у продаж з 24 серпня 2021 року. Рекомендована роздрібна ціна – $550. Будуть доступні синій і сірий корпуси.