У додатку «Дія» з'явилося одразу кілька нових документів та функцій

У застосунок повертається шеринг техпаспорта, який став недоступним після 24 лютого

Застосунок «Дії» тепер містить документи латиницею

Міністерство цифрової трансформації відновило сплату штрафів від патрульної поліції через додаток «Дія». Незабаром відомство планує повернути сплату штрафів за фото та відеофіксацією. Про це на брифінгу розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Крім цього, у «Дії» зʼявилися пенсійні посвідчення, посвідки на постійне чи тимчасове проживання, переклад документів англійською та інші послуги.

З урахуванням кількості українців, які вимушено опинилися за межами України, у додатку зʼявилися документи латиницею. Така можливість доступна для закордонного паспорта, техпаспорта та водійського посвідчення. Аби переглянути версію латиницею, потрібно перейти до меню документа.

Серед нових документів – пенсійне посвідчення. Такі документи за віком (55 років для жінок та 60 років для чоловіків) підтягуватимуться автоматично, а представникам спецгруп потрібно буде їх додавати вручну, як Covid-сертифікати. Водночас оновлення працюватиме лише для посвідчень, виданих після 2014 року. Таких документів всього 6,3 млн. Проте, якщо є «книжечка», то посвідчення треба оновити через звернення до Пенсійного фонду – верифікувати його та отримати нове, після чого документ можна буде використовувати в «Дії».

У застосунку з’явилась і посвідка на постійне чи тимчасове проживання, видана після 2018 року. Додати її в застосунок потрібно вручну: спершу зчитати камерою пластикову посвідку, прикласти її до NFC-чипу на телефоні, після чого підтвердити особу через фото ID. Усього таких посвідок видано понад 200 тисяч, серед яких 130 тисяч – на тимчасове проживання.

Крім того, повертається шеринг техпаспорта, який став недоступним після 24 лютого з огляду на початок повномасштабної війни.

Раніше повідомлялося, що працівники Міністерства освіти працюють над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку «Дія» разом із колегами з Мінцифри.

Також Міністерство оборони заявляло, що розглядає можливість цифровізації окремих етапів та елементів взяття на військовий облік.

Проте пізніше Мінцифри повідомило, що повісток у «Дії» не буде.