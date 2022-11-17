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Як українські військовополонені можуть листуватися з рідними: роз’яснення Мінреінтеграції

Надія Клочко
glavcom.ua
Як українські військовополонені можуть листуватися з рідними: роз’яснення Мінреінтеграції
Червоний Хрест обіцяє забезпечувати листування військовополонених українців
фото з відкритих джерел

Листування, яке гарантоване статтею 71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими

Українські полонені зможуть писати листи додому з російського полону. Листування налагоджене в обидві сторони. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що відповідних домовленостей досягнуто за участю Червоного Хреста. Йдеться про листування, яке гарантоване статтею 71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Доставлення листів в обидві сторони організує Червоний Хрест.

«Зв’язок забезпечуватимуть між сім'ями та військовополоненими, статус яких підтверджений Червоним Хрестом», – йдеться у повідомленні.

Країна-одержувач має право цензурувати листи, тому рекомендується писати політично нейтральні листи, не оцінювати військові дії чи політичну ситуацію, а також не передавати інформацію, яка може нашкодити українським військовим.

У листах можна писати про сімейні новини, вкласти дитячі малюнки та всіляко підтримувати полоненого.

Не слід вказувати місце проживання, номери телефонів, електронні адреси, інші дані, які можуть використовуватися для ідентифікації. Адресу проживання слід зазначати лише на зовнішньому конверті.

Також важливо правильно підписати та запакувати лист. Це прискорить та спростить передачу листа.

Як українські військовополонені можуть листуватися з рідними: роз’яснення Мінреінтеграції фото 1
Як українські військовополонені можуть листуватися з рідними: роз’яснення Мінреінтеграції фото 2

Нагадаємо, 3 листопада Україна та Росія провели ще один обмін полоненими за формулою «107 на 107». Додому повернулися 33 бійці Національної гвардії України, 21 представник Військово-морських сил, 20 воїнів Збройних сил України, 18 – ДПСУ, 13 – Сил тероборони та по одному представнику Нацполіції та Державної спеціальної служби транспорту.

Також 11 листопада відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 45 військовослужбовців.

Також повідомлялося, що 17 жовтня в Україні відбувся перший цілковито жіночий обмін полоненими. Додому повернулися 108 українок.

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Теги: війна полон червоний хрест

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Суспільство

Як українські військовополонені можуть листуватися з рідними: роз’яснення Мінреінтеграції
Як українські військовополонені можуть листуватися з рідними: роз’яснення Мінреінтеграції
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