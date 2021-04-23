Xiaomi презентувала недорогий витривалий смартфон
Китайська компанія показала новий смартфон з підвищеною автономністю
Китайська Xiaomi представила черговий недорогий смартфон з збільшеним часом автономної роботи – Poco M2 Reloaded.
Новинка має 6,53-дюймовий дисплей роздільною здатністю Full HD + 2340x1080 пікселів з каплевидним вирізом під фронтальну камеру роздільною здатністю 8 мегапікселів.
Основою моделі став 8-ядерний процесор MediaTek Helio G80. Передбачено 4 Гбайт оперативної і 64 Гбайт вбудованої пам'яті.
Основна камера смартфона отримала четверну конструкцію з головним 13-мегапіксельним сенсором, доповненим допоміжними датчиками роздільною здатністю 8, 5 і 2 мегапікселі.
За автономність смартфона відповідає батарея ємністю 5000 міліампер-годин з підтримкою швидкої 18-ватної зарядки.
Ціна смартфона становить 125 доларів.