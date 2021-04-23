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    Xiaomi презентувала недорогий витривалий смартфон

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    Poco M2 Reloaded - Xiaomi презентувала недорогий витривалий смартфон
    Poco M2 Reloaded
    Зображення: Xiaomi

    Китайська компанія показала новий смартфон з підвищеною автономністю

    Китайська Xiaomi представила черговий недорогий смартфон з збільшеним часом автономної роботи – Poco M2 Reloaded.

    Новинка має 6,53-дюймовий дисплей роздільною здатністю Full HD + 2340x1080 пікселів з каплевидним вирізом під фронтальну камеру роздільною здатністю 8 мегапікселів.

    Основою моделі став 8-ядерний процесор MediaTek Helio G80. Передбачено 4 Гбайт оперативної і 64 Гбайт вбудованої пам'яті.

    Основна камера смартфона отримала четверну конструкцію з головним 13-мегапіксельним сенсором, доповненим допоміжними датчиками роздільною здатністю 8, 5 і 2 мегапікселі.

    Poco M2 Reloaded
    Poco M2 Reloaded

    За автономність смартфона відповідає батарея ємністю 5000 міліампер-годин з підтримкою швидкої 18-ватної зарядки.

    Ціна смартфона становить 125 доларів.

    Теги: смартфон Xiaomi
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