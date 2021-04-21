Xiaomi презентувала нові бюджетні телевізори

Найдешевша новинка від Xiaomi коштує 185 доларів

Китайська Xiaomi презентувала нову лінійку бюджетних телевізорів Mi TV серії EA. Новий модельний ряд включає телевізори з діагоналями від 32 до 75 дюймів.

Роздільна здатність молодшої моделі з діагоналлю 32 дюйми складає 1366 х 768 пікселів, а у моделей з діагоналями 40 дюймів та 43 дюйми вона складає 1920 х 1080 пікселів.

Очікувано, всі флагманські моделі з діагоналлю дисплея 50, 55, 65 та 75 дюймів оснащені матрицями з роздільною здатністю 3840 х 2160 пікселів.

Xiaomi Mi TV EA 2022 Series

Нові девайси отримали безрамкові корпуси та покращену звукову підсистему, а їхні матриці проходять попереднє калібрування для відображення максимально правильних кольорів. Крім цього, є підтримка голосового асистента з можливістю активації голосом.

Попередні замовлення стартують у Китаї 18 квітня, а реально купити телевізори можна буде з 25 квітня. Лише з топовою моделлю доведеться почекати до травня.

Діятимуть наступні ціни (залежно від діагоналі екрана):