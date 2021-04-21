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    Xiaomi презентувала нові бюджетні телевізори

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    Xiaomi Mi TV EA 2022 Series - Xiaomi презентувала нові бюджетні телевізори
    Xiaomi Mi TV EA 2022 Series
    Зображення з відкритих джерел

    Найдешевша новинка від Xiaomi коштує 185 доларів

    Китайська Xiaomi презентувала нову лінійку бюджетних телевізорів Mi TV серії EA. Новий модельний ряд включає телевізори з діагоналями від 32 до 75 дюймів.

    Роздільна здатність молодшої моделі з діагоналлю 32 дюйми складає 1366 х 768 пікселів, а у моделей з діагоналями 40 дюймів та 43 дюйми вона складає 1920 х 1080 пікселів.

    Очікувано, всі флагманські моделі з діагоналлю дисплея 50, 55, 65 та 75 дюймів оснащені матрицями з роздільною здатністю 3840 х 2160 пікселів.

    Xiaomi Mi TV EA 2022 Series
    Xiaomi Mi TV EA 2022 Series

    Нові девайси отримали безрамкові корпуси та покращену звукову підсистему, а їхні матриці проходять попереднє калібрування для відображення максимально правильних кольорів. Крім цього, є підтримка голосового асистента з можливістю активації голосом.

    Попередні замовлення стартують у Китаї 18 квітня, а реально купити телевізори можна буде з 25 квітня. Лише з топовою моделлю доведеться почекати до травня.

    Діятимуть наступні ціни (залежно від діагоналі екрана):

    • 32 дюйма – 185 доларів;
    • 40 дюймів – 245 доларів;
    • 43 дюйми – 275 доларів;
    • 50 дюймів – 385 доларів;
    • 55 дюймів – 415 доларів;
    • 65 дюймів – 550 доларів;
    • 75 дюймів – 765 доларів.
    Теги: Xiaomi
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