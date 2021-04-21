Xiaomi презентувала нові бюджетні телевізори
Найдешевша новинка від Xiaomi коштує 185 доларів
Китайська Xiaomi презентувала нову лінійку бюджетних телевізорів Mi TV серії EA. Новий модельний ряд включає телевізори з діагоналями від 32 до 75 дюймів.
Роздільна здатність молодшої моделі з діагоналлю 32 дюйми складає 1366 х 768 пікселів, а у моделей з діагоналями 40 дюймів та 43 дюйми вона складає 1920 х 1080 пікселів.
Очікувано, всі флагманські моделі з діагоналлю дисплея 50, 55, 65 та 75 дюймів оснащені матрицями з роздільною здатністю 3840 х 2160 пікселів.
Нові девайси отримали безрамкові корпуси та покращену звукову підсистему, а їхні матриці проходять попереднє калібрування для відображення максимально правильних кольорів. Крім цього, є підтримка голосового асистента з можливістю активації голосом.
Попередні замовлення стартують у Китаї 18 квітня, а реально купити телевізори можна буде з 25 квітня. Лише з топовою моделлю доведеться почекати до травня.
Діятимуть наступні ціни (залежно від діагоналі екрана):
- 32 дюйма – 185 доларів;
- 40 дюймів – 245 доларів;
- 43 дюйми – 275 доларів;
- 50 дюймів – 385 доларів;
- 55 дюймів – 415 доларів;
- 65 дюймів – 550 доларів;
- 75 дюймів – 765 доларів.