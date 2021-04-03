Як обрати смартфон у 2021 році: поради експертів

На що треба звертати уваги під час вибору сучасного смартфона

Щоб купити якісний для своєї ціни смартфон, потрібно хоча б трохи розбиратися в цьому пристрої і тому, як він працює. Тому експерти з профільного видання GSMinfo розповіли, на які характеристики варто звертати увагу в першу чергу.

Дисплей

Рекомендується триматися подалі від моделей з HD + екраном. Картинка на них виглядає рихло і користуватися таким смартфоном буде куди менш приємно ніж гаджетом з повноцінним FHD + дисплеєм. Особливо це проявляється при читанні тексту.

Що стосується тренда на підвищену частоту оновлення – так, на 90 і 120 Гц екранах картинка виглядає плавніше, що дарує зовсім інший користувальницький досвід. Проте це більше приємне доповнення, а не основна характеристика, на яку варто звертати увагу.

Процесор

Основа всіх основ. Якщо гаджет побудований на базі слабкого процесора – він вас навряд чи порадує. Рекомендується обходити стороною моделі на старих чіпсетах MediaTek. Вони зарекомендували себе як постійно гальмуючі і лагаючі пристрої.

Експерти радять добре розібратися в темі процесорів. Але, якщо на це у вас немає часу – орієнтуйтеся на гаджети з чіпсетами Snapdragon. Непоганим варіантом у бюджетному сегменті є смартфони з Helio G80 і Helio G90.

Оперативна пам’ять

Ніяких моделей з 3 гігабайтами оперативної пам’яті. Це минуле століття. На такому пристрої додатки постійно будуть розвантажуватися з пам’яті і згортатися. Для комфортної повсякденної роботи рекомендуємо смартфони з 4 гігабайтами «оперативки» і більше.

Акумулятор

Ємність батареї відповідає за те, скільки апарат буде працювати на одному заряді. Звісно, на це впливає ще й енергоефективність процесора, але основна запорука гарної автономності – великий акумулятор.

Золотим стандартом в 2021 році є 4000 міліампер-гоин. Такої «банки» залізно вистачає на цілий день досить активного користування пристрою. При цьому чим більше, тим краще. А ось на гаджети, оснащені менш ємними акумуляторами, задивлятися не радять.

Камера

Не потрібно бездумно вестися на число камер. У багатьох смартфонах виробники встановлюють чотири камери, при цьому, найчастіше, дві з них – непотрібні затички.

Якщо вам потрібен камерофон для мобільного зйомки – зверніть увагу на технічні характеристики сенсорів. Їх апертуру, розмір матриці і т.д.

Особливо гнатися за пікселями не варто. Навіть на сучасних моделях з 64-мегапіксельними датчиками майже всі все одно знімають в розширенні 12 МП, тому що в 64 МП фото важать дуже багато, при цьому мінімально відрізняються за якістю.