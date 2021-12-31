Експерти назвали найдорожчі у світі компанії 2021 року
Які компанії входять до десятки найдорожчих компаній у світі за підсумками 2021 року
Вісім із 10 найдорожчих компаній у 2021 році – із США. Переважно це технологічні гіганти. Але є і один виробник автомобілів, повідомляє видання DW.
Найдорожчою компанією у світі за підсумками року став виробник смартфонів та програмного забезпечення Apple. Його вартість – $2,96 трлн. За рік вартість акції Apple зросла на 31%.
На другому місці опинився Microsoft, ціна акції якого виросла на 52%, а загальна вартість оцінюється у $2,57 трлн.
На третьому місці – Alphabet, материнська компанія пошуковика Google. Ціна її акцій за рік виросла майже на дві третини, а загальну вартість тепер оцінюють у $1,96 трлн.
Також до десятки найдорожчих компаній світу потрапили:
- Saudi Aramco – $1,88 трлн;
- Amazon – $1,72 трлн;
- Tesla – $1,1 трлн;
- Meta Platforms (у минулому – Facebook) – $0,96 трлн;
- Nvidia – $0,77 трлн;
- Berkshire Hath. – $0.66 трлн;
- TSMC – $0,57 трлн.
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