Експерти назвали найдорожчі у світі компанії 2021 року

Які компанії входять до десятки найдорожчих компаній у світі за підсумками 2021 року

Вісім із 10 найдорожчих компаній у 2021 році – із США. Переважно це технологічні гіганти. Але є і один виробник автомобілів, повідомляє видання DW.

Найдорожчою компанією у світі за підсумками року став виробник смартфонів та програмного забезпечення Apple. Його вартість – $2,96 трлн. За рік вартість акції Apple зросла на 31%.

На другому місці опинився Microsoft, ціна акції якого виросла на 52%, а загальна вартість оцінюється у $2,57 трлн.

На третьому місці – Alphabet, материнська компанія пошуковика Google. Ціна її акцій за рік виросла майже на дві третини, а загальну вартість тепер оцінюють у $1,96 трлн.

Також до десятки найдорожчих компаній світу потрапили: