  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус
    HiTech

    Експерти назвали найдорожчі у світі компанії 2021 року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Apple - найдорожча компанія у світі - Експерти назвали найдорожчі у світі компанії 2021 року
    Apple - найдорожча компанія у світі
    фото: glavcom.ua

    Які компанії входять до десятки найдорожчих компаній у світі за підсумками 2021 року

    Вісім із 10 найдорожчих компаній у 2021 році – із США. Переважно це технологічні гіганти. Але є і один виробник автомобілів, повідомляє видання DW.

    Найдорожчою компанією у світі за підсумками року став виробник смартфонів та програмного забезпечення Apple. Його вартість – $2,96 трлн. За рік вартість акції Apple зросла на 31%.

    На другому місці опинився Microsoft, ціна акції якого виросла на 52%, а загальна вартість оцінюється у $2,57 трлн.

    На третьому місці – Alphabet, материнська компанія пошуковика Google. Ціна її акцій за рік виросла майже на дві третини, а загальну вартість тепер оцінюють у $1,96 трлн.

    Також до десятки найдорожчих компаній світу потрапили:

    • Saudi Aramco – $1,88 трлн;
    • Amazon – $1,72 трлн;
    • Tesla – $1,1 трлн;
    • Meta Platforms (у минулому – Facebook) – $0,96 трлн;
    • Nvidia – $0,77 трлн;
    • Berkshire Hath. – $0.66 трлн;
    • TSMC – $0,57 трлн.

    Читайте також:

    Теги: Google Tesla Facebook Apple Amazon Microsoft Meta
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Експерти назвали найдорожчі у світі компанії 2021 року