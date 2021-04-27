  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Скільки заробляє Tesla: компанія оприлюднила звіт за I квартал 2021 року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ілон Маск на презентації електричного кросовера Tesla Model X - Скільки заробляє Tesla: компанія оприлюднила звіт за I квартал 2021 року
    Ілон Маск на презентації електричного кросовера Tesla Model X
    Фото з відкритих джерел

    Tesla відзвітувала про рекордний квартальний прибуток за всю історію американської компанії

    Tesla опублікувала фінансовий звіт за перший квартал 2021 року. Незважаючи на затримку поставок нових Model S і Model X, компанія Ілона Маска не просто отримала прибуток, а показала кращий квартал в історії.

    За три місяці виручка Tesla склала 10,39 мільярда доларів – на 74% більше, ніж рік тому. У той же час Tesla трохи не дотягнула до рекордного значення – 10,74 мільярда доларів – за підсумками четвертого кварталу 2020-го.

    А ось прибуток виявився рекордним. В січні-березні компанія заробила 438 мільйонів доларів.

    Основний дохід Tesla, як і раніше, формує автомобільний бізнес – 86,7% в сукупної виручці. За три місяці компанія Ілона Маска випустила 180 338 автомобілів і доставила покупцям 184 800 машин, що також є новим абсолютним рекордом для виробника.

    Підрозділ систем виробництва і зберігання енергії Tesla Energy (сонячні батареї та акумулятори) за рік збільшив виручку з 293 мільйонів доларів до 494 мільйонів доларів. Сервіси принесли 893 мільйонів проти 560 мільйонів роком раніше.

    Фінансові показники Tesla у I кварталі 2021 року
    Фінансові показники Tesla у I кварталі 2021 року

    Так званих нормативних кредитів в першому кварталі Tesla продала на 518 мільйонів доларів. Мова йде про дотації від інших автовиробників, які не вкладаються в екологічні норми. Законодавство ЄС і США допускає «об'єднання» автопарків різних виробників. І компанії, які не вписуються в норму, можуть уникати великих штрафів, викуповуючи квоти у тих, хто випускає екологічні авто з надлишком.

    Також Tesla в минулому кварталі продала біткоіни на суму 101 мільйона доларів. Нагадаємо, що в лютому 2021 року компанія оголосила, що інвестувала в криптовалюту 1,5 мільярда доларів. На той момент це було близько 7,7% коштів компанії.

    Теги: Tesla
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies