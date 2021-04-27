Скільки заробляє Tesla: компанія оприлюднила звіт за I квартал 2021 року

Tesla відзвітувала про рекордний квартальний прибуток за всю історію американської компанії

Tesla опублікувала фінансовий звіт за перший квартал 2021 року. Незважаючи на затримку поставок нових Model S і Model X, компанія Ілона Маска не просто отримала прибуток, а показала кращий квартал в історії.

За три місяці виручка Tesla склала 10,39 мільярда доларів – на 74% більше, ніж рік тому. У той же час Tesla трохи не дотягнула до рекордного значення – 10,74 мільярда доларів – за підсумками четвертого кварталу 2020-го.

А ось прибуток виявився рекордним. В січні-березні компанія заробила 438 мільйонів доларів.

Основний дохід Tesla, як і раніше, формує автомобільний бізнес – 86,7% в сукупної виручці. За три місяці компанія Ілона Маска випустила 180 338 автомобілів і доставила покупцям 184 800 машин, що також є новим абсолютним рекордом для виробника.

Підрозділ систем виробництва і зберігання енергії Tesla Energy (сонячні батареї та акумулятори) за рік збільшив виручку з 293 мільйонів доларів до 494 мільйонів доларів. Сервіси принесли 893 мільйонів проти 560 мільйонів роком раніше.

Фінансові показники Tesla у I кварталі 2021 року

Так званих нормативних кредитів в першому кварталі Tesla продала на 518 мільйонів доларів. Мова йде про дотації від інших автовиробників, які не вкладаються в екологічні норми. Законодавство ЄС і США допускає «об'єднання» автопарків різних виробників. І компанії, які не вписуються в норму, можуть уникати великих штрафів, викуповуючи квоти у тих, хто випускає екологічні авто з надлишком.

Також Tesla в минулому кварталі продала біткоіни на суму 101 мільйона доларів. Нагадаємо, що в лютому 2021 року компанія оголосила, що інвестувала в криптовалюту 1,5 мільярда доларів. На той момент це було близько 7,7% коштів компанії.