Як прибрати із Google російські сайти. Експерти показали простий спосіб

Щоб у результатах пошуку Google не показував російські сайти, треба лише додати декілька символів до запиту

Google сприймає Україну як двомовну країну. Тож у результатах пошуку зазвичай видає не тільки українські, але й російські сайти. І цього не зміниш жодними налаштуваннями.

Але у мережі показали, як легко позбутися російських сайтів у результатах пошуку.

Що для цього треба зробити? Додати наприкінці запиту після пробілу всього два символи «-и». І Google виключить з результатів пошуку 99,9% російськомовних сайтів. Навіть якщо вони українські. Потрапити у результати пошуку зможуть лише ті російськомовні сайти, на яких не використовується сполучник «и». А таких майже не існує.

Не знаю як це працює, але будь які результати російською прибирає параметр -и після запиту, прекрасно працює! — Asd Asd (@AsdAsd31174522) October 19, 2021

Якщо ж треба прибрати із результатів пошуку лише російські сайти, а українські, у тому числі російськомовні, лишити, можна додати до пошукового запиту символи «-ru». У такому разі Google відфільтрує всі домени, які у назві мають .ru. Звісно, що такий само «фокус» працює і по відношенню до доменної зони .ua.

Нагадаємо, що раніше Google назвав топ-10 кулінарних запитів українців за останні 12 місяців. За даними пошукового сервісу, до «десятки» не увійшов український борщ. Рецепти яких страв в Україні шукають найчастіше, дивіться за цим посиланням.