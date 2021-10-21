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    Як прибрати із Google російські сайти. Експерти показали простий спосіб

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    Як відфільтрувати російськомовні сайти у результатах пошуку - Як прибрати із Google російські сайти. Експерти показали простий спосіб
    Як відфільтрувати російськомовні сайти у результатах пошуку
    Фото: Gacom.ua

    Щоб у результатах пошуку Google не показував російські сайти, треба лише додати декілька символів до запиту

    Google сприймає Україну як двомовну країну. Тож у результатах пошуку зазвичай видає не тільки українські, але й російські сайти. І цього не зміниш жодними налаштуваннями.

    Але у мережі показали, як легко позбутися російських сайтів у результатах пошуку.

    Що для цього треба зробити? Додати наприкінці запиту після пробілу всього два символи «-и». І Google виключить з результатів пошуку 99,9% російськомовних сайтів. Навіть якщо вони українські. Потрапити у результати пошуку зможуть лише ті російськомовні сайти, на яких не використовується сполучник «и». А таких майже не існує.

    Якщо ж треба прибрати із результатів пошуку лише російські сайти, а українські, у тому числі російськомовні, лишити, можна додати до пошукового запиту символи «-ru». У такому разі Google відфільтрує всі домени, які у назві мають .ru. Звісно, що такий само «фокус» працює і по відношенню до доменної зони .ua.

    Нагадаємо, що раніше Google назвав топ-10 кулінарних запитів українців за останні 12 місяців. За даними пошукового сервісу, до «десятки» не увійшов український борщ. Рецепти яких страв в Україні шукають найчастіше, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: Google
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    Як прибрати із Google російські сайти. Експерти показали простий спосіб