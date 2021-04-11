Apple допоможе знайти будь-який девайс, який загубили або вкрали

За допомогою додатку від Apple можна буде знайти, наприклад, електричний велосипед VanMoof S3

Програма «Локатор» від Apple зможе шукати не лише iPhone чи iPad, а й будь-які девайси від інших виробників

Американська Apple оновила свою програму «Локатор». Тепер користувачі зможуть відстежити розміщення своїх ґаджетів від інших виробників.

«Локатор» може знайти пристрої, які не підключені до інтернету. Адже для пошуку програма використовує Bluetooth.

Щоб надати доступ до «Локатора» іншим виробникам, Apple запустила програму «Мережа локатора». За допомогою додатка Made for iPhone (MFi) сторонній розробник девайсу може підключити свій продукт до мережі Apple, яку бачить «Локатор».

Додаток «Локатор» від Apple

При цьому нові пристрої мають відповідати таким же вимогам до захисту конфіденційності, що і пристрої Apple.

Якщо девайси пройдуть перевірку, то користувач зможе додати їх у вкладку «Речі», яка з'явилася після останнього оновлення «Локатора». Після цього девайси отримають позначку Works with Apple Find My (Сумісно з локатором).

Першими підтримку «Локатора» від Apple отримають такі девайси:

електричні велосипеди VanMoof S3 і X3;

бездротові навушники Belkin Soundform Freedom True Wireless;

трекери Chipolo One Spot.

Джерело: 24 канал