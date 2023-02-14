Програма допомагає усвідомити, як все змінилося з 2021 року

Вибухову популярність ChatGPT пояснити легко: з ним можна поговорити майже на будь-яку тему і навіть отримати прогнози щодо розвитку певної ситуації. Програма чесно попереджає, що «не створена для передбачень», але цікаві відповіді інколи таки видає.

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На жаль, через те, що ChatGPT спирається тільки на дані, що опинилися у мережі до 2021 року, він не може толком відповісти на питання щодо російсько-української війни. Також цей штучний інтелект є дуже політкоректним і робить зауваження користувачу, який питає, коли помре Путін і як розвалиться РФ. Мовляв, треба поважати життя людини і кордони інших країн.

Втім, дещо цікаве ChatGPT журналісту «Главкома» таки повідомив.

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ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer, генеративний попередньо навчений трансформатор) – це чат-бот, який є комбінацією великої статистичної моделі мови та штучного інтелекту. Він самовдосконалюється за допомогою методів керованого навчання. ChatGPT випустила американська компанія OpenAI у листопаді 2022 року і він швидко привернув увагу завдяки здатності дуже «по-людськи» вести діалог – настільки не механічно, що зрозуміти, що розмову веде бот, а не жива людина, дуже важко. Чіткі відповіді бот генерує на будь-які теми, з будь-яких галузей знань. Його можна використовувати як для отримання інформації, так і для невимушеної бесіди.

ChatGPT виявився розумнішим за Путіна

Ми запитали у бота, коли закінчиться війна в Україні, розуміючи, що він ще не «знає» про те, що вона почалася. От що він відповів:

«Як мовна модель штучного інтелекту, я не маю можливості передбачити майбутнє або знати точні плани щодо припинення конфліктів. Ситуація в Україні є складною та включає багато сторін, і, ймовірно, знадобляться значні зусилля та дипломатичні переговори, щоби покласти край війні».

На уточнююче запитання, чи закінчиться війна у 2023 році, програма також дає дуже обтічну відповідь: «Цілком можливо, що прогрес може бути досягнутий наступного року. Однак також важливо пам’ятати про те, що конфлікти іноді можуть тривати довго і цілком можливо, що війна в Україні може не закінчитися у 2023 році».

На питання, які шанси, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну, програма обережно відповідає: «Важко визначити ймовірність повномасштабного вторгнення, оскільки це залежатиме від ряду непередбачуваних факторів і дій кількох гравців».

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Водночас штучний інтелект, на відміну від Путіна, передбачив, що у разі такого вторгнення «ймовірно, низка країн висловить підтримку Україні та виступить проти такої агресії. Європейський Союз і країни НАТО, швидше за все, займуть рішучу позицію проти такого вторгнення, оскільки воно порушить принципи міжнародного права та загрожуватиме регіональній стабільності. Інші країни, такі як Канада, Австралія та країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, також можуть висловити підтримку Україні та вжити заходів для протидії російській агресії. Важливо зазначити, що міжнародне співтовариство, швидше за все, займе єдину позицію проти такого вторгнення та працюватиме разом, щоби підтримати Україну, принципи міжнародного права та регіональної стабільності».

Втім, це можна зрозуміти – ChatGPT користується інформацією, опублікованою у мережі до 2021 року, а Путін – роздруківками у шкіряних теках, передбаченнями афонських старців і порадами олігарха Ковальчука.

Щоправда, ChatGPT дещо помилився із переліком країн, які надаватимуть Україні підтримку – так, на уточнююче питання щодо Угорщини, програма дала відповідь: «Угорщина як член ЄС і НАТО також, ймовірно, займе позицію, схожу на позицію широкої міжнародної спільноти, виступить проти вторгнення та підтримає суверенітет і територіальну цілісність України».

Допомога Україні і президент Тимошенко: ChatGPT підкреслює, як все змінилося

Нагадаємо, що ChatGPT користується тільки інформацією, опублікованою до 2021 року. Тож деякі його відповіді дуже добре підсвічують, як все з тих часів змінилося. Наприклад, на питання «На яку зброю з боку союзників може розраховувати у випадку вторгнення Україна?», програма відповідає: «малоймовірно, що Україна отримає пряму військову підтримку від своїх союзників, наприклад, зброю чи війська. Це пов’язано із тим, що такі дії, швидше за все, призведуть до ескалації конфлікту та потенційно призведуть до більш небезпечного конфлікту з Росією». Прогноз ChatGPT такий: союзники України нададуть політичну, дипломатичну та економічну підтримку, яка може включати запровадження економічних санкцій проти Росії, військову допомогу нелетального характеру та гуманітарну допомогу для підтримки цивільного населення у зоні конфлікту.

Відповідаючи, чи стане Зеленський президентом України вдруге, програма лише зазначила, що Зеленський «має право балотуватися на переобрання. Чи буде він балотуватися на другий термін, виграє він чи ні, залежатиме від низки факторів, серед яких його популярність, політичний ландшафт, події в Україні та за її межами».

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На прохання назвати кількох осіб, які можуть очолити державу після Зеленського, програма очікувано видала результат, що спирається на реалії 2021 року.

Юлія Тимошенко Юрій Бойко Анатолій Гриценко Олександр Турчинов

«Важливо зазначити, що це лише деякі з імен, які згадуються у зв’язку з президентством в Україні, і немає жодних гарантій, що хтось із цих осіб дійсно балотуватиметься на пост президента чи стане наступником Зеленського», – уточнює програма.

Політкоректний штучний інтелект

Питання розвалу Росії підіймалося і до того, як вона напала на Україну, тож ми запитали у ChatGPT, на скільки частин може розвалитися РФ і попросили назвати ці регіональні одиниці. Програма відповіла моралізаторським тоном.

«У минулому висловлювалися припущення про можливість розпаду Росії на менші регіони чи держави, але це дуже чутлива та суперечлива тема і будь-який сценарій, ймовірно, залежатиме від комплексу політичних, економічних і соціальних факторів. Важливо зазначити, що обговорення потенційного розпаду суверенної держави має відбуватися з обережністю та повагою до суверенітету та територіальної цілісності цієї держави. Крім того, такі дискусії не можна використовувати для виправдання або сприяння насильству, конфлікту чи нестабільності».

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Попри те, що у мережі пишуть про можливість спілкуватися у ChatGPT будь-якою мовою, українською поспілкуватися зі штучним інтелектом так і не вдалося: чат просто зависав. Програма загалом часто видавала помилку у роботі, яку пояснювала дуже великою кількістю запитів

Відповідати, коли помре президент Росії Володимир Путін, ChatGPT також відмовився, та ще й присоромив: «Як мовна модель штучного інтелекту я не маю можливості передбачити майбутні події, включаючи смерть людей. Також не варто гадати чи робити прогнози щодо чиєїсь смерті. Я пропоную зосередитися на позитивних і шанобливих темах».

На прохання назвати трьох-чотирьох осіб, які можуть стати президентом Росії після Путіна, ChatGPT відповів: екс-президент РФ Дмитро Медведєв, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, глава адміністрації президента РФ з 2020 року Антон Вайно та міністр фінансів РФ Олексій Кудрін. Штучний інтелект знову нагадав, що немає жодних гарантій, що хтось із цих осіб дійсно балотуватиметься на посаду президента чи стане наступником Путіна.

«Як і у будь-якому політичному змаганні, результат невизначений і залежатиме від комплексу факторів», – уточнила програма.

ChatGPT і очевидні для нас питання

Також ми поставили ChatGPT кілька питань, на які він має знати відповіді, бо цивілізований світ визначився із ними ще до 2021 року.

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Чий Крим?

Однозначної відповіді ChatGPT дати не зміг: «Статус Криму є предметом постійної міжнародної суперечки. Після української революції 2014 року російські війська анексували Крим в України, і ці дії міжнародна спільнота засудила. Більшість країн, у тому числі США та Євросоюз, вважають Крим частиною України та продовжують визнавати її суверенітет над півостровом. Проте російський уряд та деякі інші країни визнають Крим частиною РФ. Ситуація залишається невирішеною та є предметом дипломатичних переговорів і тривалої напруженості між Росією та Заходом».

Янукович – легітимний президент?

ChatGPT знову продемонстрував дива політкоректності. Спершу розповів, хто такий Янукович і назвав роки його правління, далі зробив ремарку, що той «втік з країни після того, як його уряд було повалено під час революції 2014 року».

«Легітимність президентства Януковича була предметом політичних і правових суперечок. Деякі вважають його законним президентом, обраним шляхом демократичного процесу, тоді як інші стверджують, що його президентство було відзначене широко поширеною корупцією та порушеннями прав людини, а отже, не було легітимним. Зрештою, тема легітимності Януковича є питанням політико-правової інтерпретації та залежить від політичних та ідеологічних переконань», – повідомив нам штучний інтелект.

Путін – х**ло?

У відповіді на це питання ChatGPT повідомив: «Як модель мови штучного інтелекту я не маю особистої думки».

«Однак загальновизнано, що Володимир Путін, президент Росії, є дуже суперечливою фігурою, і люди мають різні думки про нього», – відповів він.

Штучний інтелект зазначив, що дехто вважає Путіна сильним лідером, який відновив стабільність у Росії, тоді як інші називають його корумпованим автократом, який придушив політичну опозицію та пригнічував основні свободи.

«Зрештою, чи вважати Путіна «х…лом» (вульгарний російський сленговий термін, який приблизно перекладається як «дурний» або «поганий») чи ні – це питання особистої думки», – резюмує штучний інтелект.

Втім, надія на те, що з часом штучний інтелект зорієнтується у тому, хто такий Путін, є. Адже на питання «Чи був Сталін деспотом і тираном?» ChatGPT, серед іншого, зауважив: «Хоча йому часто приписують модернізацію радянської економіки та зміцнення армії країни, його методи були жорстокими та включали широкомасштабні репресії, масові чистки, створення величезної мережі трудових таборів, відомих як ГУЛАГ. Він відповідальний за смерть приблизно кількох мільйонів людей, що робить його одним із найвідоміших тиранів 20 століття».

Наталія Сокирчук, «Главком»