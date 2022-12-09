Головний ідеолог війни. Чим олігарх Ковальчук заразив Путіна під час пандемії

Знайомтеся, один з найближчих друзів президента Росії

Донедавна поширеним було твердження, що ідея повномасштабного вторгнення в Україну – одноосібне рішення Володимира Путіна. Тому публікація Wall Street Journal про те, що почати велику війну російського президента намовив такий собі олігарх Юрій Ковальчук багатьох здивувала.

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Не можна сказати, що ім’я 71-річного доларового мільярдера Юрія Ковальчука сплило вперше у контексті вторгнення в Україну. Раніше воно також часом звучало з вуст російських політологів. Тим не менш, Ковальчук не був медійною персоною і будував життя і бізнес так, щоби залишатися сірим кардиналом.

«Я зустрічався з більшістю інших людей, яких Путін зробив своїми наближеними – Ігорем Сечіним, Дмитром Медвєдєвим, Олексієм Міллером, але я ніколи навіть не чув про Ковальчука. Озираючись назад, я усвідомлюю, що Путін мав друге приватне економічне життя, яке він розвивав з Ковальчуком», – розповідає Девід Лінгельбах, викладач Університету Балтімора, у 1990-х він працював у Росії, у сфері банкінгу та венчурного капіталу. Кілька разів він зустрічався з Путіним, який тоді був першим заступником мера Санкт-Петербурга і займався залученням інвестицій від іноземних інвесторів.

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«Главком» розповідає, хто ж цей таємничий олігарх, як він розбагатів, коли наблизився до Путіна і навіщо йому війна з Україною.

З науковців – в олігархи

Ковальчук народився у сім’ї радянського військового офіцера та історика Валентина Ковальчука. Як і Путін, він родом із Санкт-Петербурга.

Нині статки Ковальчука Forbes оцінює у $1,3 млрд – і це тільки офіційні цифри. Починав свій трудовий шлях Юрій Ковальчук не з фінансової сфери а з наукової. У 1974 році Ковальчук закінчив фізичний факультет Ленінградського держуніверситету, згодом став доктором фізико-математичних наук. Вершина його академічної кар’єри – посада першого заступника директора Фізико-технічного інституту ім. Йоффе, Академії наук СРСР.

На хвилі перебудови у 1991 році він круто змінив своє життя, перейшовши у банківський сектор.

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Ковальчук і пов’язані з ним структури є фігурантами санкційних списків США та ЄС фото: АР

Путін дивиться на нього як на рівного

Російсько-ізраїльський бізнесмен, один із колишніх керівників нафтової компанії ЮКОС Леонід Невзлін стверджує, що Ковальчук входить до найближчого оточення Путіна. «Ми однозначно знаємо, що найбільший вплив на Путіна має Юрій Ковальчук: і особистий, і ідеологічний. І навіть більше, він як рівний серед рівних. Він трішки старший за чином, ніж інші друзі Путіна із Санкт-Петербурга. Він щонайменше рівня Путіну», – розповів Невзлін. Він підкреслив, що вплив Ковальчука можна визначити «і за моделлю його поведінки, і за тим, що йому можна і чого не можна робити у Російській Федерації».

«Насправді йому можна все», – переконаний Невзлін.

Російський журналіст Ілля Жегульов, який досліджує зв’язки між олігархами і Кремлем, стверджує, що «Ковальчуки стали для Путіна родиною».

Познайомилися Путін і Ковальчук у 1990-х. Саме тоді вони, разом із ще кількома наближеними людьми, заснували кооператив «Озеро» у Ленінградській області. Згодом кожен з акціонерів набув величезних статків, багато хто з них обійняв високі державні посади.

Син Юрія Ковальчука Борис навчався на юридичному факультеті Санкт-Петербурзького державного університету у експрем’єра та екс-президента РФ Дмитра Медведєва, а згодом був його помічником у Кабміні. Борис Ковальчук з квітня 2006 року до грудня 2008 року був директором департаменту апарату уряду РФ з реалізації пріоритетних національних проєктів. Коли «нацпроєкти» згорнули, став заступником директора «Росатома», а наприкінці 2009 року був призначений головою державної компанії «Інтер РАО» – монопольного оператора експорту-імпорту електроенергії.

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Старший брат Юрія Ковальчука – Михайло є президентом Курчатовського інституту, на фінансування якого російська держава вже кілька років поспіль виділяє десятки мільярдів рублів. За однією з версій, Михайло Ковальчук є автором ідеї реформування Російської академії наук. Причому спала на думку йому ця ідея з міркувань… помсти. Нібито, Михайло Ковальчук, якого кілька разів не обирали дійсним членом (академіком) РАН та не затвердили на посаді директора Інституту кристалографії РАН, користуючись дружбою свого брата з Володимиром Путіним, затіяв цю реформу внаслідок особистої образи. Сам Михайло в одному з інтерв'ю заявив, що «Академія має неминуче загинути, як Римська імперія».

Путін нагороджує президента Курчатовського інституту Михайла Ковальчука орденом «За заслуги перед Вітчизною»

Чим володіє Юрій Ковальчук

Ключовий актив Ковальчука – банк «Росія». Це той самий «особистий банк Путіна», який збагатив сім’ю диктатора і наближених до нього осіб. ВАТ «Банк «Росія» має мережу офшорних компаній, що фінансують державні проекти РФ.

Втім, Банк «Росія» – хоч і найголовніший, проте не єдиний актив Ковальчука. Економіст і старший науковий співробітник центру Stockholm Free World Forum Андерс Аслунд, який консультував російський уряд з 1991 по 1994 роки, охарактеризував Ковальчука як «медійника з грошима».

«Коли люди кажуть «російське державне телебачення», то насправді мають на увазі телебачення Ковальчука. Путін не надто довіряє державному контролю над телебаченням. Він воліє, щоби цим займався його найближчий соратник», – розказував Аслунд.

Наразі олігарх володіє Національною Медіа Групою, у структуру якої входять пропагандистські телеканали Перший та П'ятий, РЕН ТВ, IZ.RU, СТС тощо. Іншими словами, це канали російського телебачення, через які росіян накачують ненавистю до України і намагаються розпалити у них жагу до війни.

Крім цього, за даними Американського інституту вивчення війни (WSJ), наприкінці минулого року Ковальчук купив контрольний пакет акцій компанії «ВКонтакте», аби впливати і на погляди тих, хто телевізор вже не дивиться.

За даними ЗМІ, Ковальчук, разом зі своєю дружиною та деякими бізнес-партнерами, є основним акціонером «Согаза» – страхової компанії, що надає медичне страхування та страхує життя російських військових за контрактами з Міністерством оборони та Росгвардією. Відслідкувати, що ще належить Ковальчуку, вельми важко: його власність надійно прихована мережею фірм-прокладок.

Путін довірив Ковальчуку впливати на мізки росіян фото з відкритих джерел

Було Януковича, стало Ковальчука

Путін є вельми щедрим до свого і так небідного друга. Так, він віддав йому чимало ласих шматків в окупованому Криму. Компанії Ковальчука володіють на півострові, зокрема, заводами з виробництва вин. За інформацією «Новой газеты», 14 грудня 2020 року підприємство «Південний проект» («дочка» банку «Росія») придбало вкрадений в України винзавод «Массандра» за 5,327 млрд рублів ($71,9 млн). Саме стільки заплатила афільована з Ковальчуком компанія за отримання у власність виробництва у Ялті та будівлі, загальною площею понад 1 млн кв.м., а також за 11 тис. га «золотої» землі на Південному березі Криму в оренду на 49 років. Ринкова вартість одного гектара тут – близько 13,5 млн рублів ($182 тис.). Крім того, Ковальчук де-факто став власником винної колекції підприємства (1 млн пляшок), вартість якої у 2015 році оцінювалась у 4 млрд євро. За даними видання, структури Ковальчука де-факто також контролюють севастопольський винзавод «Інкерман».

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Також Ковальчук повністю підім’яв під себе медичне страхування у Криму. Найбільша страхова компанія на півострові «Криммедстрах» контролюється двома «дочками» знову ж банку «Росія»: ТОВ «СКМ Холдинг» і «Гарант-Сервіс».

Банк «Росія» також контролює через компанію «Акорд Інвест» 40% аеропорту «Сімферополь».

В окупованому Криму Ковальчук не лише розвиває бізнес, а й відпочиває. Принаймні, активно готується до цього – на мисі Айя поблизу Севастополя він будує собі віллу, відому серед кримчан як «Дача Ковальчука». Це вражаюча двоповерхова садиба із власним парком, вертолітним майданчиком і тенісним кортом, схована за чотириметровим парканом, пише «Новая газета».

До 2007 року на цьому місці було розташовано пансіонат «Мис Айя». Потім його викупила родина президента-втікача Януковича, яка почала і не встигла закінчити будівництво. З 2014 року у земель з’явився новий власник: пітерське ТОВ «Берег», гендиректор якого Павло Зайцев є співзасновником трьох некомерційних структур, пов'язаних із співвласниками банку «Росія». За даними журналістів, 3,8 га біля моря дісталися компанії «Берег» за смішною ціною – її орендують в уряду Севастополя за 105 тис. рублів на місяць ($1400).

Скромна дача банкіра Путіна фото «Новая газета»

Православний шаманіст

Стосовно ідеологічних і релігійних поглядів Ковальчука, вони у нього ідентичні з путінськими: поряд зі «скрєпним» російським православ’ям спокійно співіснують містичні практики. Російський журналіст та політичний оглядач Михайло Зигар у колонці для New York Times описує світогляд Ковальчука як суміш гедонізму, православного містицизму та віри у теорії змов – «на все у світі впливає Америка».

За словами Зигаря, тривалий «ковідний» карантин у 2020-му Путін провів якраз за довгими розмовами із Юрієм Ковальчуком, який затягнув його «у параноїдальне захоплення минулою величчю Росії та планами з її відновлення». Саме з 2020-го розмови про економіку та майбутнє країни Путіна поступово перестали цікавити, а потім почали дратувати. Натомість російський диктатор поринув у минуле, в історію – вірніше, у вибудовування власної версії псевдоісторії Росії.

До слова, під час перебування на Валдаї саме Ковальчук організував Путіну зустріч зі «старцем»-шаманом, який мав «забезпечити допомогу вищих сил в усіх починаннях».

За даними Wall Street Journal, на початок великої війни з Україною Ковальчука надихнула саме ідеологія, а не пошук нових багатств. Саме Ковальчук вклав у голову Путіна, що Захід слабкий і прийшов час продемонструвати військову міць Росії, вторгнувшись в Україну, переказує ідеї Ковальчука ексспівробітник російської розвідки.

Наталія Сокирчук, «Главком»