Обстріл енергетичної інфраструктури: як українці можуть перейти на нові відновлювані джерела енергії

Прогрес – саме у відновлювальних енергоносіях, а не у викопному паливі

Україна зараз реалізовує лише 1% свого потенціалу вирощування біоенергетичних культур

Після масованих обстріл критичної інфраструктури України гостро постала проблема централізованої енергетично системи, яка залишилася українцям як спадок від Радянського Союзу. З величезними та надпотужними електростанціями, які через складну систему розподілу живлять безліч кінцевих споживачів, загроза залишитися без енергопостачання тепер є постійною. Аби її вирішити потрібна децентралізація, для якої можна використовувати безліч дрібних електростанцій, максимально наближених до споживачів. Про це пише журналіст-оглядач Денис Стаджи.

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Як зазначається, Україна може переходити на нові, відновлювані та дешеві джерела енергії. Такі технології, як-от котли, не можна назвати застарілими, адже вони скоріше найінноваційніші. Зокрема, про приклад використанні котлів для опалювання школи розповів директор української фірми, що виробляє та встановлює твердопаливні котли.

«Це мегаваттник, опікується ним місцевий фермер. Він дає солому, обслуговує, йому держава платить по лічильнику. Ефект вражає: школа велика, взимку у спортзалі діти у трусах тренуються, директор школи іноді дзвонить фермеру: зменш тепло, жарко», – пояснює директор.

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При цьому навіть у Данії на сьогоднішній день працює 17 тисяч котлів на соломі, а Копенгаген опалюється електростанцією на соломі. На думку директора фірми, прогрес – саме у відновлювальних енергоносіях, а не у викопному паливі. Котел, який використовує школа, у свою чергу, здатен опалювати 4500 квадратних метрів і окупитися за 85 днів опалювання.

Засновник ТОВ «Рост Агро» на Полтавщині Михайло Бернацький радить звертати увагу насамперед на котли без теплообмінників. Тобто ні ті, що сушать продуктами згоряння.

«Я прийшов до висновку, що найбільш зручно використовувати дерев’яну щепу, гранулу та пелети. Звісно, є котли, що працюють на більш дешевій сировині – соломі, я їх просто не розглядав, це інший тип котлів», – пояснив засновник компанії.

Таким чином найближчим часом саме сільське господарство має можливість стати одним із найголовніших гравців на енергетичному ринку країни. Органіка, яку виробляє Україна, може стати чудовим джерелом енергії, і це стосується не тільки технологій чи інвестицій.

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На державному рівні про такі перспективи також говорили. Заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у липні 2022 року заявив, що сільське господарство є джерелом сировини для виробництва різних видів біопалива – від біометану до твердих видів біопалива.

«Разом з Міністерством фінансів та іншими відомствами ми підтримували розвиток біоетанолу. Прийнято законопроект №7401, який дозволяє не тільки активніше виробляти технічні та харчові спирти, але й біоетанол можуть бути як культури, які безпосередньо вирощують на полях, так і відходи тваринництва та рослинництва», – пояснив Висоцький.

Тож все те, що раніше вважалося виробничими відходами вагросекторі, тепер розглядається як спосіб створення додаткової доданої вартості. Тим паче, що додатковим стимулом інвестувати у виробництво різних видів біопалива і ціни на енергоресурси, які сильно зросли.

З іншого боку, можна вирощувати енергетичні рослини. Тобто деревна сировина для виробництва тріски, пелетів та дров дозволить робити бізнес на пальному. Спеціальні сорти ціх рослин є невибагливими і зростають швидко. Серед них в Україні виростити можна прутоподібну вербу, ліщину, горобину, тополю та вербу.

Іншим варіантом також є вирощування трав'янистої культури. Її можна переробляти на паливо так само. Мова йже про міскантус, просо прутоподібне, бодяк та коров'як.

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На думку експертів Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Україна зараз реалізовує лише 1% свого потенціалу вирощування біоенергетичних культур. Про те, що Україна орієнтуватиметься на відновлювану енергетику та децентралізовану енергосистему уже заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що російські атаки штовхають країну до корінної реформи – побудови децентралізованої енергетичної системи, яка буде менш вразливою до ворожих нападів.

Наразі Україна має найбільший потенціал розвитку ВДЕ серед країн в Центральної і Південно-Східної Європи. Після перемоги у війні, доклавши достатньо зусиль, ми можемо побудувати найсучаснішу та найекологічнішу енергосистему у світі.