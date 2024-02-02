2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендується шити, в'язати, вишивати

2 лютого, День бабака, Всесвітній день водно-болотних угідь, Всесвітній день укулеле. Віряни святкують Стрітення Господнє.

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Всесвітній день укулеле

2 лютого 2011 року вперше було відзначено Всесвітній день укулеле (World Ukulele Day), міжнародне свято на честь мініатюрного музичного інструменту з неповторним звучанням. Укулеле часто називають гавайською гітарою. Всесвітній день укулеле є особливою подією для шанувальників укулеле в усьому світі. Цей день присвячений радості та музиці, яку дарує цей чарівний чотириструнний інструмент.

Всесвітній день укулеле був започаткований у 2011 році Майком Лінчем, пристрасним гравцем на укулеле та викладачем. Цей день знаменує собою святкування унікального звучання укулеле та його здатності об’єднувати людей у гармонії та радості.

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Батьківщиною струнного інструменту вважають португальський регіон Мадейру, де вперше його виготовлено у XIX ст. та названо мачете да браха.

Мета Дня укулеле – привернути увагу суспільства до унікального звучання музичного інструменту та спонукати всіх охочих до навчання гри на неймовірній мінігітарі.

День бабака

Щороку 2 лютого настає веселе свято – День бабака. Ця традиція походить зі Сполучених Штатів Америки та Канади і є одним з найдивніших звичаїв у світі. Люди збираються разом, щоб спостерігати за бабаком, який виходить зі своєї домівки. Всім цікаво знати – чи побачить великий пухнастий гризун свою тінь, бо на основі цього факту начебто можна спрогнозувати погоду.

Всесвітній день водно-болотних угідь

Кожного року 2 лютого планета відзначає Всесвітній день водно-болотних угідь. Започаткували цю подію разом із підписанням Конвенції щодо водно-болотних угідь у 1971 році в місті Рамсар (Іран).

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Початковою метою такої Конвенції було збереження території перебування водоплавних птахів, з часом мету події розширили: наразі Всесвітній день водно-болотних угідь націлений на збереження та збалансоване використання цих екосистем, що вкрай важливо для природи.

На світовому рівні подію відзначають з 1997 року, щорічно обираючи окрему тему (девіз). 2 лютого організовують тематичні заходи та різноманітні акції, Україна також бере активну участь.

Яке сьогодні релігійне свято

2 лютого в церковному календарі – Стрітення Господнє. Свято було створене ще в IV столітті. Перше святкування відбулося в Єрусалимі. Тоді воно носило іншу назву – 40 днів після Богоявлення. Швидко свято поширилося по всіх землях Римської імперії, а вже в VI стало одним з найважливіших. Слово «стрітення» перекладається як «зустріч». Свято присвячене зустрічі Ісуса Христа з праведником Симеоном, який тоді визнав у дитині Спасителя людства.

Що не можна робити цього дня

Не рекомендується шити, в'язати, вишивати.

Забороняється будь-яка праця, крім тої, що служить людям.

Не можна лаятися, сваритися, лихословити.

Народні прикмети і традиції

Сніжний день – навесні буде багато дощів, а сама весна буде затяжною;

Ясний і тихий день – до доброго урожаю та роїння бджіл;

Прийшла відлига – весна прийде пізно, тому в поле доведеться вийти не скоро.

Пам’ятні події 2 лютого

962 рік – Оттон стає першим імператором Священної Римської імперії з Саксонської династії;

1274 рік – у Флоренції стається перша зустріч Данте й Беатріче, чий образ протягом всього життя надихав творця «Божественної комедії»;

1536 рік – на західному березі річки Ла-Плата, на південь від річки Парана, іспанський конкістадор Педро Мендоза засновує місто Буенос-Айрес, нинішню столицю Аргентини;

1556 рік – у Центральному Китаї (провінції Шаньсі, Шеньсі і Хенань) стається наймасштабніший з усіх зареєстрованих на планеті землетрусів – загинуло близько 820 тисяч людей;

1558 рік – заснування Єнського університету;

1653 рік – селище Новий Амстердам (сьогодні Нью-Йорк) набуває статусу міста;

1656 рік – освячується Кафедральний собор Мехіко, один з найбільших і найдавніших у Латинській Америці;

1676 рік – Іоанн III коронований як Король Речі Посполитої;

1823 рік – у Венеції відбувається прем'єра опери Россіні «Семираміда»;

1841 рік – перша згадка про «День Бабака»;

1848 рік – підписують договір Гвадалупе-Ідальго, за яким закінчувалась Американо-мексиканська війна, а Мексика поступалася Штатам 1,36 млн км² території в обмін на 15 млн доларів;

1852 рік – у Лондоні на Фліт-стріт відкривається перший громадський туалет;

1852 рік – у Парижі відбувається прем'єра «Дами з камеліями» Александра Дюма (сина);

1863 рік – Семюел Клеменс вперше підписується як Марк Твен;

1870 рік – агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше в історії створює всесвітню інформаційну мережу;

1892 рік – у Намеокі (Іллінойс, США) відбувається найдовша в історії зустріч з боксу (між Гаррі Шарпом і Френком Кросбі);

1912 рік – Фредерік Лоу стрибає з парашутом зі статуї Свободи;

1913 рік – у Нью-Йорку відкривається Grand Central Terminal, найбільший залізничний вокзал світу;

1914 рік – виходить у прокат перший фільм із Чарлі Чапліном «Заробляючи на життя»;

1920 рік – на Бродвеї відбувається прем'єра п'єси Юджина О'Ніла «За обрієм»;

1922 рік – у Парижі у день 40-річчя автора накладом 1000 примірників опублікували роман Джеймса Джойса «Улісс»;

1935 рік – вперше у судовій практиці використовують детектор брехні (Портедж, Вісконсин);

1940 рік – відбувається дебют американського естрадного співака Френка Сінатри;

1970 рік – у Мюнхені уперше в історії відбувається операція з трансплантації нерва;

1986 рік – в Індії відбувається зустріч Папи Римського Івана Павла II з Далай-ламою;

1999 рік – на передньому фасаді універмагу «Україна» в Києві вивішують найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу – панно шампуню «Орґанікс» (126,5×17 м).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Гаврило, Василь.