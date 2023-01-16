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Politico: Україна пропонує створити «Кібер ООН»

Олександра Садова
glavcom.ua
Politico: Україна пропонує створити «Кібер ООН»
фото з відкритих джерел

Юрій Щиголь зазначив, що Росія поєднує кібератаки з ракетними ударами, щоб тероризувати українців цієї зими

Україна пропонує створити «Кібер ООН» – глобальну організацію, яка допоможе обмінюватися інформацією про загрози і готуватися до майбутніх атак РФ. Про це в інтерв'ю Politico заявив глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Юрій Щиголь зазначив, що Росія поєднує кібератаки з ракетними ударами, щоб тероризувати українців цієї зими.

«Нам потрібна «Кібер ООН», нації, об’єднані в кіберпросторі, щоб захистити себе, ефективно захистити наш світ для майбутнього, кіберсвіт і наш реальний, звичайний світ. Що нам дійсно потрібно в цій ситуації, так це центр або місце, де ми можемо обмінюватися інформацією, підтримувати один одного і взаємодіяти», – наголосив глава Держспецзв'язку.

Він вважає, що надалі кібератаки стануть такими ж, а може, навіть більш потужними, ніж звичайні атаки. 

«А наслідки кібератак настільки великі, що ми не повинні їх недооцінювати», – додав він.

Нагадаємо, технології США надають перевагу Україні в нерівному протистоянні з РФ. Сили оборони України досягають переваги над російською окупаційною армією завдяки об'єднанню мужності та військових навичок з використанням передового програмного забезпечення для розвідки та управління боєм. 

Раніше повідомлялося, що окупанти посилять кібератаки на Україну. Росія збирається активізувати кібератаки проти України, направивши їх на критично важливу інфраструктуру та підрив довіри до влади, щоб перешкодити військовій і гуманітарній підтримці. 

Генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінт Воттс писав, що Росія може використовувати тріщини в міжнародній підтримці України, щоб підірвати дію коаліцій, які постачають військову та гуманітарну допомогу. Наприклад, вони розганяють тему про підвищення цін на енергоносії серед країн Європи. І хоч зараз ці зусилля мали обмежений ефект, це може казати про розширення такої тактики зі сторони РФ, вважає Воттс.

Читайте також: Стало відомо, скільки кібератак Росія щодоби завдає по Україні

 

Теги: росія окупанти технології Україна

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