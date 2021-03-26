Медведчук та Козак під час захоплення Криму отримали нафтовий бізнес у Росії за безцінь – «Схеми»

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко

42% підприємства за 40 тисяч доларів дісталися дружині Медведчука Оксані Марченко та цивільній дружині Козака Наталії Лавренюк

Під час незаконної анексії Криму родини Віктора Медведчука та Тараса Козака за незначну суму отримали частину великого нафтового бізнесу на території Росії.

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» із посиланням на документи кіпрських компаній.

Так, 27 лютого 2014 року родини Козака і Медведчука отримали частину прав на «Новошахтинський заводу нафтопродуктів», який розташований у Ростовській області.

42% підприємства за 40 тисяч доларів дісталися дружині Медведчука Оксані Марченко та цивільній дружині Козака Наталії Лавренюк.

Крім того, у 2016 році дружини Медведчука та Козака отримали 60% прав на компанію «НЗНП Трейд» всього за тисячу доларів. Ця фірма вже у момент передачі мала ліцензію на розробку Гавриківського нафтового родовища у Росії. Його запаси оцінюються у майже 137 мільйонів тонн нафти.

До передачі родинам Медведчука і Козака ці компанії належали російському мільярдерові Сергію Кислову, який інвестував у них мільйони доларів.

Журналісти намагалися запитати в Медведчука та Козака, чому росіянин погодився на таку угоду, однак відповіді не отримали.

Раніше журналісти програми «Схеми» зʼясували, що продукцію з «Новошахтинського заводу нафтопродуктів» постачають у США – попри американські санкції, накладені на Медведчука у 2014 році.

Отримувач нафти – компанія ExxonMobil Sales and Supply LLC, «дочка» ExxonMobil – однієї з найбільших нафтових компаній світу.

За оцінками «Схем», загальна вартість контрактів на перевезення нафтопродуктів такого самого обсягу й за таким самим маршрутом, як і у випадку ExxonMobil, може сягати 150 мільйонів доларів.

Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Зокрема, під санкціями України перебуває Новошахтинський завод нафтопродуктів, який належить Оксані Марченко. Журналісти «Схем» раніше повідомили, що завод постачає нафту в США й окупований Крим.

Оксана Марченко та цивільна дружина нардепа Тараса Козака Наталія Лавренюк оскаржили у Верховному Суді санкції, запроваджені проти них.

25 березня Служба безпеки України повідомила про обшуки в офісі громадської організації «Український вибір», керівником якої є кум Путіна, нардеп Віктор Медведчук.