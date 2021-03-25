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    Кравчук не вірить, що саміт «нормандської четвірки» відбудеться у квітні

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    Кравчук не вірить, що саміт &laquo;нормандської четвірки&raquo; відбудеться у квітні - Кравчук не вірить, що саміт «нормандської четвірки» відбудеться у квітні
    Кравчук не вірить, що саміт «нормандської четвірки» відбудеться у квітні

    Зустрічі не буде, поки політичні радники не домовляться про спільний план на основі запропонованих Німеччиною і Франції кластерів для реалізації мінських угод, зазначив Кравчук

    Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що назвати дату зустрічі лідерів країн «нормандського формату» можна буде після узгодження плану врегулювання конфлікту на сході України.

    Про це Кравчук заявив в ефірі каналу «Україна 24».

    Кравчук зазначив, що більше не може стверджувати, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться у квітні.

    «На жаль, зараз я вже не можу так сказати, бо що життя змінюється і процеси постійно уточнюються, аналіз стає більш глибоким і факти - більш очевидними. Головне, дії стають більш відкритими. Факти стають більш очевидними... Тому сказати, що у квітні буде зустріч... я не знаю», – сказав голова української делегації в ТКГ.

    За його словами, зустрічі не буде, поки політичні радники не домовляться про спільний план на основі запропонованих Німеччиною і Франції кластерів для реалізації мінських угод.

    «Поки не буде погоджено це питання на рівні політичних радників, поки вони не домовляться про спільний план, запропонований Францією, Німеччиною та Україною, а поки Росія мовчить... то говорити про зустріч на вищому рівні - немає такої можливості. Тим більше не можна говорити про дату зустрічі», – додав Кравчук.

    Він зазначив, що потрібно й надалі демонструвати світові поведінку Росії.

    «Ми завжди говоримо: Україна виконувала, виконує і буде виконувати домовленості, і про це говорять і Європа, і міністри «Великої сімки», які назвали Росію стороною конфлікту. Я вважаю, що нам треба продовжувати цю роботу, показуючи Росію такою, якою вона є насправді, хоч уже світ і Європа бачать це», – сказав він.

    Теги: Європа Леонід Кравчук Україна
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