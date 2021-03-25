Кравчук не вірить, що саміт «нормандської четвірки» відбудеться у квітні

Зустрічі не буде, поки політичні радники не домовляться про спільний план на основі запропонованих Німеччиною і Франції кластерів для реалізації мінських угод, зазначив Кравчук

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що назвати дату зустрічі лідерів країн «нормандського формату» можна буде після узгодження плану врегулювання конфлікту на сході України.

Про це Кравчук заявив в ефірі каналу «Україна 24».

Кравчук зазначив, що більше не може стверджувати, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться у квітні.

«На жаль, зараз я вже не можу так сказати, бо що життя змінюється і процеси постійно уточнюються, аналіз стає більш глибоким і факти - більш очевидними. Головне, дії стають більш відкритими. Факти стають більш очевидними... Тому сказати, що у квітні буде зустріч... я не знаю», – сказав голова української делегації в ТКГ.

За його словами, зустрічі не буде, поки політичні радники не домовляться про спільний план на основі запропонованих Німеччиною і Франції кластерів для реалізації мінських угод.

«Поки не буде погоджено це питання на рівні політичних радників, поки вони не домовляться про спільний план, запропонований Францією, Німеччиною та Україною, а поки Росія мовчить... то говорити про зустріч на вищому рівні - немає такої можливості. Тим більше не можна говорити про дату зустрічі», – додав Кравчук.

Він зазначив, що потрібно й надалі демонструвати світові поведінку Росії.

«Ми завжди говоримо: Україна виконувала, виконує і буде виконувати домовленості, і про це говорять і Європа, і міністри «Великої сімки», які назвали Росію стороною конфлікту. Я вважаю, що нам треба продовжувати цю роботу, показуючи Росію такою, якою вона є насправді, хоч уже світ і Європа бачать це», – сказав він.