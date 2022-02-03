Фахівці дали поради, як правильно розпорядитися грошима на тлі валютних гойдалок

Куди краще витратити фінанси найближчим часом: це не купівля доларів

Експерти розповіли, куди найкраще вкласти вільні гроші, щоби потім не шкодувати

Від початку тижня долар почав падати в ціні і за словами експертів, валюти на ринку достатньо. Про те, як використати валюту зараз розповіли аналітики «Економічного дискусійного клубу» в ефірі каналу «Україна 24».

Вони рекомендують вкладати вільну гривню не у валюту, а наприклад, придбати побутову техніку, яка ще не встигла подорожчати, хоча і не заперечують – відголоски дорогого долара та світова інфляція примусять магазини піднімати цінники.

Також експерти наголошують, що купувати зараз долари про запас – це не найкраща інвестиція.

Як розповів раніше член «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин, бізнес має набагато менш оптимістичні очікування щодо курсу долара і постачальники вже закладають в свої товари курс набагато вище 29 грн.

Так, за словами експерта, вони намагаються убезпечити себе від раптових коливань курсу валют, які можуть завдати збитків.

Насамперед це стосуватиметься подорожчання продуктів харчування на українських полицях, наголосив експерт.

Як відомо, експерти радять скуповувати не лише долар та євро у якості валютної «заначки».

Нагадаємо, стало відомо, що буде з курсом долара через тиждень: прогноз експерта.

Раніше курс долара злетів до чотирирічного максимуму.