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    Барбадос відкриє перше у світі посольство у метавсесвіті

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    Острівна держава має намір придбати власне представництво на майданчиках Somnium Space і SuperWorld - Барбадос відкриє перше у світі посольство у метавсесвіті
    Острівна держава має намір придбати власне представництво на майданчиках Somnium Space і SuperWorld
    фото: Kavitha Surana/AP

    Відкриття віртуального посольства планується у січні 2022 року

    Барбадос став першою країною у світі, яка відкрила цифрове посольство у метавсесвіті компанії Decentraland, передає телеканал Sky News.

    Держава підписала угоду про придбання «ділянки землі» у неділю, 14 листопада. Відкриття віртуального посольства планується у січні 2022 року.

    Зазначається, що острівна держава має намір придбати власне представництво на майданчиках Somnium Space і SuperWorld, які також займаються розробкою метавсесвітів і розміщенням їх на сервері.

    Метавсесвіт – тривимірний інтернет-простір, в якому люди взаємодіють один з одним та з середовищем за допомогою аватарів через технології віртуальної реальності.

    Decentraland запустила свій проєкт у 2017 році. Ділянку у віртуальному просторі можна придбати за фірмову криптовалюту.

    Острівна держава Барбадос, яка знаходиться в Карибському басейні, виходить з-під влади британської корони. Виконувати обов'язки президента буде генерал-губернатор Сандра Мейсон

    Раніше повідомлялося, що Барбадос в 2021 році офіційно стане республікою, і королева Великої Британії Єлизавета II більше не буде монархом цієї острівної держави.

    Торік стало відомо, що королеву Єлизавету II позбавлять влади у Барбадосі.

    Останньою країною, яка прибрала королеву Єлизавету з поста глави держави, був Маврикій у 1992 році. Наразі вона залишається монархом 16 країн, включно з Австралією, Канадою, Новою Зеландією і Белізом. У Карибському басейні королева є главою держави Антиґуа і Барбуда, Багамських островів, Ямайки, Гренади, Сент-Люсії і Сент-Вінсент і Гренадіни.

    Теги: посольство технології держава
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    Барбадос відкриє перше у світі посольство у метавсесвіті