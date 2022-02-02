«Приголомшливий показник»: держборг США вперше перевищив $30 трильйонів

Штати активно вливають гроші на різні стимулюючі програми, які покликані допомогти економіці відновитися після коронакризи

Всього за два роки держборг США зріс на $7 трлн

За підсумками січня сукупний держборг США склав рекордні $30,01 трлн. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані мінфіну країни.

Зазначається, що всього за два роки держборг США зріс на $7 трлн за рахунок активних запозичень на різні стимулюючі програми, які покликані допомогти економіці відновитися після коронакризи.

«Це приголомшливий показник, який викликає непідробне занепокоєння. Це результат запозичень на справді важливу мету, насамперед, на подолання пандемії Covid-19, але також багатьох трильйонів доларів, взятих у борг з однієї лише причини – небажання політиків платити за рахунками», – сказала голова комітету з відповідального федерального бюджету Мая МакГінеас.

У фінансовому році, що завершився у вересні 2021 року, дефіцит федерального бюджету США становить $2,8 трлн, або 12,4% ВВП США. Перед пандемією дефіцит становив близько 4,7% ВВП.

У жовтні 2021 року президент Джо Байден підвищив стелю держборгу на $480 млрд та запобіг дефолту США.

Варто нагадати, що через розбіжності між демократами та республіканцями щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, 22 грудня 2018 року у США розпочався найдовший в історії шатдаун. Він тривав 35 днів. Згодом Трамп погодився тимчасово відновити роботу уряду з вимогою знайти компроміс щодо його прохання.

25 січня 2019 року президент США та Демократична партія домовилися про тимчасове припинення так званого шатдауну (зупинки роботи уряду та деяких федеральних установ США) та відновлення роботи уряду до 15 лютого 2019 року. Шатдаун у США став рекордним в історії за тривалістю.

Згодом експерти оцінили втрати економіки США через шатдаун у $6 млрд.