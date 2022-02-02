МВФ підтримає країни, які постраждають у разі відключення Росії від Swift

Жорсткі санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну неминуче торкнуться функціонування фінансової системи

Міжнародний валютний фонд готовий допомогти країнам, які можуть постраждати через «побічні ефекти російсько-українського конфлікту та санкцій», запроваджених західними урядами щодо РФ. Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва, повідомляє Reuters.

Георгієва сказала, що санкції неминуче перервуть деякі фінансові операції та функціонування фінансової системи, особливо якщо Росія буде обмежена в мережі фінансових транзакцій Swift.

«Якщо ми опинимося в ситуації, в якій є побічні ефекти, які вимагають більшої участі МВФ для інших країн, ми, звичайно, допоможемо. У нас все ще є близько 700 мільярдів доларів кредитної спроможності», – заявила Георгієва.

Раніше повідомлялося, що США планують ввести санкції проти російських банків, державних компаній та імпортного сектора країни, якщо РФ вирішить знову вторгнутися в Україну.

Утім зазначалося, що санкції, спрямовані на експорт нафти і газу з Москви, не розглядаються, принаймні наразі. Запропоновані санкції також збережуть доступ російських банків до Swift, глобальної телекомунікаційної мережі, яка допомагає банкам здійснювати міжнародні транзакції.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії допустила відключення Росії від Swift.

Крім того, Європейський регулятор просить банки підготуватися до відключення Росії від Swift.

Як відомо, Захід готує потужні санкції: що втратить Росія у разі вторгнення в Україну.

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