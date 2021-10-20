Компанія Google заявила про масовану атаку російськомовних хакерів

Google вдалося заблокувати 1,6 мільйона фішингових повідомлень і відновити 99% вкрадених акаунтів

Компанія Google запобігла масованій атаці «російськомовних хакерів» на YouTube-блогерів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«З кінця 2019 року наша команда завадила фішинговій кампанії, організованій з метою отримання фінансової вигоди від користувачів YouTube із застосуванням шкідливої програми з отримання доступу до cookie-файлів», – йдеться в повідомленні.

Аналітики відзначили, що хакерів набирали на російськомовному форумі. Блогерів «заманювали за допомогою помилкових повідомлень про можливість співпраці», а саме розміщенням рекламою антивірусних програм, музичних програвачів, онлайн-ігор або програм для відеомонтажу.

Хакери крали дані блогерів, розсилаючи «небезпечні» листи на адреси, які користувачі YouTube вказували на своїх сторінках. У листі містилося посилання на сайт, який містив шкідливу програму.

Таким чином, хакери отримували доступ до cookie-файлів на комп'ютері блогера і його даними, завдяки чому повчали доступ до їх YouTube-каналів. Після чого хакери продавали канал на чорному ринку або використовували для махінацій з криптвалютою. Вартість акаунта становила від $3 до 4 тисяч.

Google вдалося заблокувати 1,6 мільйона фішингових повідомлень і відновити 99% вкрадених акаунтів.

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