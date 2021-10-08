Хакери вкрали дані про санкції США проти Росії

Хакери, які напали на виробника захисного програмного забезпечення (ПО) SolarWinds, викрали таємну інформацію

Найсерйознішою з втрат була компрометація контррозвідувальних справ, які ведуться проти Росії

Хакери зуміли отримати доступ до даних федеральних агентств США і отримати інформацію про контррозвідувальні розслідування країни, політику застосування санкцій щодо російських громадян і реакції країни на Covid-19. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело.

За даними джерела, для злому зловмисники використовували уразливості в програмному забезпеченні компаній SolarWinds, яка виробляє програмне забезпечення для управління мережами.

Один з учасників слідства заявив, що найсерйознішою з втрат була компрометація контррозвідувальних справ, які ведуться проти Росії. У щорічному огляді загроз, опублікованому Microsoft, йдеться, що зловмисники шукали урядові матеріали про санкції та іншої політики, пов'язаної з Росією, а також про методи США для упіймання російських хакерів.

Їм вдалося проникнути в мережі Міністерства юстиції і прочитати електронні листи в міністерствах фінансів, торгівлі і національної безпеки. Всього було зламано дев'ять федеральних агентств.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що хакерське угруповання, яке нібито базується в Росії, в останні місяці робило спроби зламати урядові мережі США і ряду країн Європи. За даними віце-президента американської компанії Mandiant, зловмисники скомпрометували кілька державних структур, організацій, що займаються політичними і зовнішньополітичними питаннями, а також постачальників технологій, які забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільовим організаціям в Північній Америці і Європі.

Нагадаємо, на початку літа Кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на державні установи та приватні компанії в Україні. Зловмисники розповсюджували шкідливе програмне забезпечення, що встановлювало на комп’ютер користувача віддалений прихований доступ та відправляло документи на підконтрольні їм сервери.

Нагадаємо також, раніше Кіберполіція Київщини дала поради, як убезпечитись від онлайн-шахрайства.

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