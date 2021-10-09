Росію назвали головним «цифровим» злочинцем світу: дослідження

Дослідження Microsoft показало, що саме Росія є найбільшою загрозою для кібербезпеки світу

Американський техногігант компанія Microsoft опублікувала щорічний звіт на тему цифрового захисту та хакерських атак. На цей раз наводяться дані, отримані за період з липня 2020 року по червень 2021 року.

Головним висновком дослідження американських експертів стало те, що основною загрозою світовій кібернетичної безпеки є Росія.

Експерти Microsoft дійшли висновку, що 58% всіх виявлених ними за рік кібератак були здійснені саме з території РФ. Причому російські хакери стали атакувати не тільки більше, але й ефективніше. Якщо роком раніше успішними ставали 21% атак, то тепер хакери домагаються результату майже в третині випадків.

На думку Microsoft, російські хакери найчастіше атакують державні установи - 53% випадків, що на 3% вище показника минулого року.

Найчастіше ці державні установи розташовані в трьох країнах - США, Україна та Великобританії.

Крім Росії, до головних онлайн-злодіїв також віднесли, так звану, Північну Корею, а також Іран і Китай.