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    Росію назвали головним «цифровим» злочинцем світу: дослідження

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    Росію назвали головною загрозою для кібезбезпеки у світі - Росію назвали головним «цифровим» злочинцем світу: дослідження
    Росію назвали головною загрозою для кібезбезпеки у світі
    Фото: Shutterstock

    Дослідження Microsoft показало, що саме Росія є найбільшою загрозою для кібербезпеки світу

    Американський техногігант компанія Microsoft опублікувала щорічний звіт на тему цифрового захисту та хакерських атак. На цей раз наводяться дані, отримані за період з липня 2020 року по червень 2021 року.

    Головним висновком дослідження американських експертів стало те, що основною загрозою світовій кібернетичної безпеки є Росія.

    Експерти Microsoft дійшли висновку, що 58% всіх виявлених ними за рік кібератак були здійснені саме з території РФ. Причому російські хакери стали атакувати не тільки більше, але й ефективніше. Якщо роком раніше успішними ставали 21% атак, то тепер хакери домагаються результату майже в третині випадків.

    На думку Microsoft, російські хакери найчастіше атакують державні установи - 53% випадків, що на 3% вище показника минулого року.

    Найчастіше ці державні установи розташовані в трьох країнах - США, Україна та Великобританії.

    Крім Росії, до головних онлайн-злодіїв також віднесли, так звану, Північну Корею, а також Іран і Китай.

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    Теги: Росія США Іран Китай Україна Microsoft кібербезпека
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    Росію назвали головним «цифровим» злочинцем світу: дослідження