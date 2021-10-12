  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус
    HiTech

    Хакери зламали велику мережу аптек в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Хакери зламали мережу аптек АНЦ - Хакери зламали велику мережу аптек в Україні
    Хакери зламали мережу аптек АНЦ
    фото з відкритих джерел

    Зловмисники вимагали викуп за те, щоб робота аптек повернулася до звичного режиму

    В Україні хакери зламали велику мережу аптек АНЦ, заблокували роботу сайту та відключали інтернет. Про це написав у Facebook гендиректор холдингу аптечної мережі АНЦ Микола Щербина.

    За його словами, зловмисники вимагали викуп за те, щоб робота аптек повернулася до звичного режиму.

    Щербина запевнив, що хакерам ніхто не збирався платити, й робиться все можливе для того, щоб зловмисників спіймали й притягли до відповідальності.

    Так зараз виглядає сайт anc.ua
    Так зараз виглядає сайт anc.ua

    «...наша команда працює над відновленням інфраструктури, яке, швидше за все, займе кілька днів (чого варте тільки придбання, доставка і налаштування нових маршрутизаторів у понад 1000 аптек)», – додав керівник мережі.

    2_80

    До слова, Росію назвали головним «цифровим» злочинцем світу: дослідження.

    Теги: кібератака інтернет Україна аптека хакер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хакери зламали велику мережу аптек в Україні