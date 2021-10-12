Хакери зламали велику мережу аптек в Україні

Зловмисники вимагали викуп за те, щоб робота аптек повернулася до звичного режиму

В Україні хакери зламали велику мережу аптек АНЦ, заблокували роботу сайту та відключали інтернет. Про це написав у Facebook гендиректор холдингу аптечної мережі АНЦ Микола Щербина.

За його словами, зловмисники вимагали викуп за те, щоб робота аптек повернулася до звичного режиму.

Щербина запевнив, що хакерам ніхто не збирався платити, й робиться все можливе для того, щоб зловмисників спіймали й притягли до відповідальності.

Так зараз виглядає сайт anc.ua

«...наша команда працює над відновленням інфраструктури, яке, швидше за все, займе кілька днів (чого варте тільки придбання, доставка і налаштування нових маршрутизаторів у понад 1000 аптек)», – додав керівник мережі.

До слова, Росію назвали головним «цифровим» злочинцем світу: дослідження.