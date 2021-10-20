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    Дані всіх громадян Аргентини вкрадені хакерами і злиті в Мережу

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    Дані були викрадені з реєстру, який знаходиться під контролем МВС держави - Дані всіх громадян Аргентини вкрадені хакерами і злиті в Мережу
    Дані були викрадені з реєстру, який знаходиться під контролем МВС держави
    Фото: Carl Recine/Reuters

    У південноамериканській державі проживає 46 млн. людей

    В Аргентині база даних уряду, де зберігалася інформація про всі національні посвідчення особи громадян, була вкрадена. Хакери зламали урядову Мережа, після чого і злили дані в Мережу. Про це повідомляє The Record.

    Тепер в Інтернеті можна отримати всі дані ідентифікаційних карт (аналогів внутрішніх паспортів) аргентинських громадян. У південноамериканській державі проживає 46 млн. людей.

    За даними видання, сам злом був здійснений ще в вересні. Дані були викрадені з реєстру, який знаходиться під контролем МВС держави.

    У жовтні в Twitter з'явився користувач під ніком AnibalLeaks, який опублікував фотографії посвідчень особи і особисті дані 44 аргентинських знаменитостей. Це послужило першим сигналом про крадіжку особистих даних аргентинців.

    AnibalLeaks виклав дані президента країни Альберто Фернандеса, Ліонеля Мессі і Серхіо Агуеро, а також кількох журналістів, політичних діячів та інших відомих людей.

    Після цього хакер в соцмережі на одному з форумів запропонував купити деталі будь-якого громадянина Аргентини.

    До слова, Росію назвали головним «цифровим» злочинцем світу: дослідження.

    Теги: МВС Twitter Аргентина хакер
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    Дані всіх громадян Аргентини вкрадені хакерами і злиті в Мережу