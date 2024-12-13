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Маск оголосив про зміну штаб-квартири SpaceX

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Маск оголосив про зміну штаб-квартири SpaceX
Маск заявив, що штаб-квартиру SpaceX перенесуть до міста Старбейс у Техасі
фото із відкритих джерел

Штаб-квартиру SpaceX перенесуть до нового міста у Техасі

Штаб-квартиру американської аерокосмічної компанії SpaceX буде переміщено до штату Техас, де може з'явитися нове місто Старбейз. Про це заявив її засновник Ілон Маск.

«Штаб-квартира SpaceX тепер офіційно розташовуватиметься в місті Старбейз, Техас», – написав він на своїй сторінці в соцмережі X. Таким чином Маск прокоментував петицію, раніше спрямовану SpaceX місцевому судді. У документі міститься прохання наділити територію космодрому Starbase статусом міста. Як зазначається, там уже мешкають кілька сотень співробітників компанії.

У липні Маск повідомив про плани перенесення штаб-квартири SpaceX з Каліфорнії у зв'язку з підписанням губернатором штату Гевіном Ньюсомом закону, який заохочує школи захищати права ЛГБТ. Як заявив тоді Маск, ухвалення цього закону стало для нього «останньою краплею».

Нагадаємо, компанія SpaceX Ілона Маска стала найдорожчим приватним стартапом у світі після пропозиції інвесторам про купівлю акцій. Оціночна ринкова вартість виробника ракет та супутників піднялася до $350 млрд у зв'язку із зростанням цін на акції компанії на 65%.

До слова, американський бізнесмен Ілон Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 млрд.  Повідомляється, що останній продаж акцій компанії SpaceX збільшив його статки одразу на $50 млрд – до $439,2 млрд загалом.

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Теги: технології США соцмережі бізнесмен квартира місто SpaceX Ілон Маск

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