Орбан зустрівся з Трампом і Маском у США

На зустрічі таож був присутній член Палати представників Конгресу та майбутній радник Трампа з питань національної безпеки

Премʼєр Угорщини прилетів до маєтку Трампа у Флориді

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у понеділок, 9 грудня, зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом і бізнесменом Ілоном Маском. Про це він написав у Х.

Зазначається, що на зустрічі таож був присутній член Палати представників Конгресу та майбутній радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц.

Лідери зустрілися в Мар-а-Лаго – маєтку Трампа на півдні Флориди.

фото: Віктор Орбан / Х

«США сьогодні. Майбутнє почалося! Полудень у Мар-а-Лаго з Дональдом Трампом, Ілоном Маском і Майком Волцем», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Угорщина пообіцяла допомогти Трампу завершити війну в Україні.

Також після перемоги на виборах у США Дональда Трампа прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив думку про створення нової європейської стратегії у питаннях України.

Як відомо, угорський прем'єр Віктор Орбан, який підтримує тісні стосунки з Путіним, є найбільшим противником України в ЄС. Орбан також подвоїв економічні зв’язки з Росією, зокрема в енергетичній сфері. Він наполягає на припиненні допомоги Києву, що, за його словами, стало б стимулом для України укласти угоду з Росією.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х, що він провів телефонну розмову з Дональдом Трампом після перемоги політика на виборах у Сполучених Штатах. Глава уряду зазначив, що він уже має грандіозні плани на майбутнє.

«Мар-а-Лаго на зв'язку. Щойно провів першу телефонну розмову з президентом Трампом після виборів. Ми маємо грандіозні плани на майбутнє!», – заявив Орбан.