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Маск став першою в історії людиною, чиї статки перевищили $400 млрд

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Маск став першою в історії людиною, чиї статки перевищили $400 млрд
Статки Маска почали стрімко зростати з кінця 2022 року
фото: Кaohoon Іnternational

Останній продаж акцій компанії SpaceX збільшив його статки одразу на $50 млрд

Американський бізнесмен Ілон Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що останній продаж акцій компанії SpaceX збільшив його статки одразу на $50 млрд – до $439,2 млрд загалом.

Статки Маска почали стрімко зростати з кінця 2022 року. Цінність численних бізнесів Маска різко зросла після того, як перемога на президентських виборах республіканця Дональда Трампа привернула увагу до мільярдера. За один день після виборів він додав до свого статку $26,5 млрд. Це сталося завдяки зростанню акцій Tesla Inc.

Так, акції Tesla зросли на 65% порівняно з передвиборчим періодом завдяки очікуванням, що Трамп скасує пільги для електроавтомобілів, що допомагають конкурентам Tesla.

Тим часом вартість xAI зросла більш ніж удвічі з моменту останнього збору грошей у травні – до $50 млрд. Як вказує Wall Street Journal, перемога Трампа допомогла стимулювати новий інтерес інвесторів. 

Нагадаємо, компанія SpaceX Ілона Маска стала найдорожчим приватним стартапом у світі після пропозиції інвесторам про купівлю акцій. Оціночна ринкова вартість виробника ракет та супутників піднялася до $350 млрд у зв'язку із зростанням цін на акції компанії на 65%.  

Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт від Пентагону на розширення доступу України до більш захищеної, мілітаризованої версії своєї супутникової мережі Starlink. Контракт передбачає, що 2 500 терміналів Starlink, які вже перебувають в Україні, отримають доступ до Starshield – засекреченого і зашифрованого сигналу через Starlink, який складніше зламати або заглушити. Це на додачу до 500 терміналів, які були підключені до Starshield раніше.

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Теги: бізнесмен перемога пільги SpaceX Ілон Маск Tesla

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