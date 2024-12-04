Ілон Маск трьома словами відреагував на ситуацію у Південній Кореї

Ілон Маск назвав ситуацію в Південній Кореї шокуючою

Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск у соціальній мережі X назвав шокуючою ситуацію в Південній Кореї. Так він відреагував на коментар одного з користувачів, в якому той поставив питання, що відбувається в країні.

«Так, це шокує», – написав у відповідь Маск.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил».

Командувачем воєнного стану призначено головнокомандувача Збройних сил країни Пак Ань Су. Він заявив, що уся політична діяльність в країні, включно з діяльністю парламенту, місцевих рад, політичних партій і об'єднань, заборонена. Також запроваджено заборону зібрань, демонстрацій та мітингів. Порушників режиму воєнного стану арештовуватимуть без ордера.

Президент Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавною діяльністю. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.

Водночас парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію з вимогою скасувати воєнний стан. За рішення припинити воєнний стан проголосували 190 депутатів зі 190 присутніх. Згідно з конституцією країни, президент має скасувати указ після голосування. Загалом у парламенті засідають 300 депутатів.