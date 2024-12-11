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Компанія Ілона Маска стала найдорожчим приватним стартапом у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Компанія Ілона Маска стала найдорожчим приватним стартапом у світі
SpaceX стала найдорожчим стартапом у світі
фото із відкритих джерел

SpaceX демоснтрує зростання цін на акції компанії на 65%

Компанія SpaceX Ілона Маска стала найдорожчим приватним стартапом у світі після пропозиції інвесторам про купівлю акцій. Оціночна ринкова вартість виробника ракет та супутників піднялася до $350 млрд у зв'язку із зростанням цін на акції компанії на 65%. Про це пише газета Financial Times із посиланням на джерела.

Згідно з умовами угоди, SpaceX та інвестори, які виявляють підвищений інтерес до підприємства мільярдера, придбають акції компанії на суму $1,25 млрд за ціною $185 за штуку.

SpaceX обійшла компанію ByteDance, яка володіє TikTok, вартість якої минулого місяця була оцінена майже в $300 млрд.

Сама SpaceX придбає акції майже на $500 млн, решта капіталу надійде від зовнішніх інвесторів, які поспішають підтримати ділові інтереси Маска.

Зазначимо, Маск витратив під час президентських перегонів у США щонайменше $260 млн, щоб допомогти Трампу повернутися до Білого дому. Згідно з заявою Трампа, Маск і бізнесмен Вівек Рамасвамі очолять нове відомство, яке займатиметься підвищенням ефективності уряду та боротьбою з бюрократією.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт від Пентагону на розширення доступу України до більш захищеної, мілітаризованої версії своєї супутникової мережі Starlink. Контракт передбачає, що 2 500 терміналів Starlink, які вже перебувають в Україні, отримають доступ до Starshield – засекреченого і зашифрованого сигналу через Starlink, який складніше зламати або заглушити. Це на додачу до 500 терміналів, які були підключені до Starshield раніше.

Теги: бізнес Ілон Маск SpaceX TikTok бізнесмен

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