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    Найбільшу електричну машину у світі показали на відео

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    Перший у світі електричний контейнеровоз - Найбільшу електричну машину у світі показали на відео
    Перший у світі електричний контейнеровоз
    фото з відкритих джерел

    Свій перший рейс виконала найбільша електрична машина у світі – контейнеровоз Yara Birkeland

    Yara Birkeland – перший у світі корабель-контейнеровоз на «батарейках» – 18 листопада вийшов у море і здійснив рейс до столиці Норвегії Осло.

    Контейнеровоз був замовлений компанією Yara Norge AS ще у 2017 році. Головною його особливістю стала відсутність потреби в капітані, штурмані та рульовому: корабель безпілотний.

    Ємність батарей Yara Birkeland – 7 мегават-годин. Це приблизно як 100 батарей від Tesla Model 3. Проте, скільки потрібно часу на зарядку такого акумулятора, не повідомляється.

    Електричне судно здатне перевозити 120 20-футових контейнерів з мінеральними добривами, продаж яких і є основним бізнесом компанії Yara Norge AS.

    Одне судно має забезпечити від 40% до 60% всіх вантажоперевезень фірми.

    Нажаль, детальної інформації про силову установку електричного контейнеровоза немає.

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    Теги: Електромобілі
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    Найбільшу електричну машину у світі показали на відео