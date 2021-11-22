Найбільшу електричну машину у світі показали на відео

Перший у світі електричний контейнеровоз

Свій перший рейс виконала найбільша електрична машина у світі – контейнеровоз Yara Birkeland

Yara Birkeland – перший у світі корабель-контейнеровоз на «батарейках» – 18 листопада вийшов у море і здійснив рейс до столиці Норвегії Осло.

Контейнеровоз був замовлений компанією Yara Norge AS ще у 2017 році. Головною його особливістю стала відсутність потреби в капітані, штурмані та рульовому: корабель безпілотний.

Ємність батарей Yara Birkeland – 7 мегават-годин. Це приблизно як 100 батарей від Tesla Model 3. Проте, скільки потрібно часу на зарядку такого акумулятора, не повідомляється.

Електричне судно здатне перевозити 120 20-футових контейнерів з мінеральними добривами, продаж яких і є основним бізнесом компанії Yara Norge AS.

Одне судно має забезпечити від 40% до 60% всіх вантажоперевезень фірми.

Нажаль, детальної інформації про силову установку електричного контейнеровоза немає.