Українець створив електромобіль зі старої «Волги» (відео, фото)

Мешканець Харкова перетворив ГАЗ-21 «Волга» на електромобіль, яким можна керувати за допомогою смартфона

Харківський ентузіаст Олег перетворив раритетний ГАЗ-21 «Волга» на сучасний електромобіль. Зовні це звичайна «Волга», пише видання «24 Канал».

Під капотом – промисловий електромотор, який використовувався на станках в радянських заводах. Перед ним встановлено вентилятор, який охолоджує всю систему. Коробка передач залишилась від «Волги». Авто може їздити на трьох передачах.

Всі лампочки світлодіодні, а електричну мережу електромобіля живить акумулятор на 12 В.

Тяговий акумулятор схований під капотом за пластиковими контейнерами для їжі. Батарею позичили у Nissan Leaf. Її вистачає всього 50 км. Як стверджує автор проєкту, мети створити електромобіль з великим запасом ходу не було.

В цілому електричну «Волгу» практично не відрізниш від заводської. Видає лише логотип. Він тут зеленого кольору.

Салон – немов тільки-но з автосалону, панель приладів оригінальна, хіба що з тримачем для смартфону. Але він тут не просто так: на мобільному телефоні встановлена програма ElVolga, завдяки якій контролюються всі системи автомобіля – стан батареї, запас ходу, процес зарядки тощо.

На ходу електрична "Волга" плавно набирає розгін, з характерним «тролейбусним» звуком. На початку навіть більш енергійно, ніж бензинові колеги, адже мотор розвиває максимальний крутний момент вже с перших обертів.

Динаміка розгону не замірялась, а от максимальна швидкість досягалась 88 км на годину.

Побачити та навіть покататися на електричній «Волзі» можна під час фестивалю OldCarLand 17-19 вересня в столичному Музеї авіації біля аеропорту «Жуляни».