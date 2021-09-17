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    Українець створив електромобіль зі старої «Волги» (відео, фото)

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    Стару &laquo;Волгу&raquo; перетворили на електромобіль - Українець створив електромобіль зі старої «Волги» (відео, фото)

    Стару «Волгу» перетворили на електромобіль

    Фото: «24 Канал»

    Мешканець Харкова перетворив ГАЗ-21 «Волга» на електромобіль, яким можна керувати за допомогою смартфона

    Харківський ентузіаст Олег перетворив раритетний ГАЗ-21 «Волга» на сучасний електромобіль. Зовні це звичайна «Волга», пише видання «24 Канал».

    Під капотом – промисловий електромотор, який використовувався на станках в радянських заводах. Перед ним встановлено вентилятор, який охолоджує всю систему. Коробка передач залишилась від «Волги». Авто може їздити на трьох передачах.

    Всі лампочки світлодіодні, а електричну мережу електромобіля живить акумулятор на 12 В.

    Тяговий акумулятор схований під капотом за пластиковими контейнерами для їжі. Батарею позичили у Nissan Leaf. Її вистачає всього 50 км. Як стверджує автор проєкту, мети створити електромобіль з великим запасом ходу не було.

    В цілому електричну «Волгу» практично не відрізниш від заводської. Видає лише логотип. Він тут зеленого кольору.

    Салон – немов тільки-но з автосалону, панель приладів оригінальна, хіба що з тримачем для смартфону. Але він тут не просто так: на мобільному телефоні встановлена програма ElVolga, завдяки якій контролюються всі системи автомобіля – стан батареї, запас ходу, процес зарядки тощо.

    На ходу електрична "Волга" плавно набирає розгін, з характерним «тролейбусним» звуком. На початку навіть більш енергійно, ніж бензинові колеги, адже мотор розвиває максимальний крутний момент вже с перших обертів.

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    Українець створив електромобіль зі старої «Волги» (відео, фото)
    Українець створив електромобіль зі старої «Волги» (відео, фото)
    Українець створив електромобіль зі старої «Волги» (відео, фото)
    Українець створив електромобіль зі старої «Волги» (відео, фото)
    Українець створив електромобіль зі старої «Волги» (відео, фото)
    Українець створив електромобіль зі старої «Волги» (відео, фото)
    Українець створив електромобіль зі старої «Волги» (відео, фото)
    Українець створив електромобіль зі старої «Волги» (відео, фото)
    Українець створив електромобіль зі старої «Волги» (відео, фото)
    Українець створив електромобіль зі старої «Волги» (відео, фото)
    Українець створив електромобіль зі старої «Волги» (відео, фото)

    Динаміка розгону не замірялась, а от максимальна швидкість досягалась 88 км на годину.

    Побачити та навіть покататися на електричній «Волзі» можна під час фестивалю OldCarLand 17-19 вересня в столичному Музеї авіації біля аеропорту «Жуляни».

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    Теги: Електромобілі
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    Українець створив електромобіль зі старої «Волги» (відео, фото)