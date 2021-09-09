Електромобілі палатимуть частіше: експерт дав невтішний прогноз

Надалі загоряння батарей електромобілів ставатиме все поширенішим явищем

Надалі випадки самозаймання акумуляторів електромобілів ставатимуть більш поширеними. Основна причина – зниженні контролю якості при виробництві. Таку думку висловив віцепрезидент українського підрозділу Європейської електромобільної асоціації Владислав Притоманов у коментарі виданню UBR.

«На будь-якому заводі, який займається виробництвом електроніки, одним з головних відділів є відділ тестування якості. У нього є певна пропускна здатність, перевищення якої неминуче стає причиною появи браку», – вважає експерт.

Другою причиною, наслідком якої стають пожежі в електричних машинах, став дефіцит сировини для літій-іонних батарей. Притоманов вказує на те, що видобуток літію зростає непропорційно збільшенню виробництва електромашин. Через це компаніям доводиться частіше використовувати відпрацьовані батареї для виробництва нових.

Експерт відзначає, що компанії все частіше переробляють акумулятори для повторного використання. Але іноді, після поновлення батареї, деякі непридатні для подальшої роботи блоки в ній залишаються. Що теж пов'язано з недоліками відділів контролю якості.

«Ця проблема буде зберігатися. І чим більше буде вироблятися акумуляторів, тим більше вона буде актуальна. А відсоток перероблених батарей постійно зростає і буде зростати далі», – говорить Притоманов.

Новини про займання електромобілів дійсно з’являються дуже часто. Наприклад, нещодавно Tesla зруйнувала гараж пенсіонера. А до цього електромобіль цієї ж марки зайнявся прямо під час руху.