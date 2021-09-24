Названо першу країну світу, яка повністю перейде на електромобілі

Норвегія може перейти на електромобілі вже наступного року

Вже наступного року в одній з країн світу продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння можуть впасти до нуля

В одній з країн світу майбутнє, на яке чекають прихильники електромобілів, може наступити вже у 2022 році. Мова йде про Норвегію, де продажі машин з двигунами внутрішнього згоряння падають настільки стрімко, що впасти до нуля можуть вже у квітні. Про це повідомляє норвезьке видання Motor.no.

Цього року до топ-15 найбільш популярних автомобілів країни не потрапив жодна «чистокровна» бензинова або дизельна модель. У список бестселерів увійшов лише один гібрид з можливістю підзарядки від розетки – Toyota RAV4 Prime. Всі інші – це електромобілі.

А ось на законодавчому рівні Норвегія планує заборонити продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння у 2025 році. Тож, у будь-якому разу жити «петролмобілям» в скандинавській країні залишилося недовго.

Треба відзначити, що любов норвежців до електромобілів має фінансове підґрунтя. Справа у тому, що через високі податки бензинові та дизельні автомобілі в Норвегії купувати невигідно.

Наприклад, Toyota Land Cruiser Prado – найпопулярніший позашляховик в Україні – у нас коштує близько 38 тис. євро. В Норвегії за нього доведеться заплатити близько 70 тис. євро.

Ще один показовий приклад – Volkswagen Touareg. В Україні кросовер з 3-літровим дизельним мотором коштує від 50 тис. євро. Ціна в Норвегії – 95 тис. євро. За такі гроші норвежці вже можуть собі дозволити Porsche Taycan.