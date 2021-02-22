«Не просто санкції»: США обіцяють незабаром відреагувати на хакерську атаку РФ

США готують відповідь за кібератаку через кілька тижнів

Відповідь США на хакерську атаку буде поєднувати у собі «видимі й невидимі інструменти»

Санкції стануть лише одним з інструментів, які влада США планує застосувати через масштабну хакерську атаку з РФ на низку урядових установ Штатів та приватних підприємств.

Про це в ефірі телеканалу CBS News заявив радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван.

Він зазначив, що відповідь США на хакерську атаку буде уже через кілька тижнів.

«Ця відповідь буде поєднувати у собі видимі й невидимі інструменти. І це будуть не просто санкції, тому що, як ви говорите, відповідь на подібні дії вимагає повнішого набору інструментів, і це те, що планує зробити адміністрація Байдена», – наголосив Салліван.

Він зазначив, що Білий дім уже попросив розвідку провести додаткову роботу та уточнити, що робила адміністрація Трампа, як стався злам, яку шкоду він наніс та який його масштаб.

«Ми подбаємо про те, щоб Росія розуміла, де США проводять межу в цьому виді діяльності», – зазначив радник Байдена.

Нагадаємо, 13 грудня 2020 року стало відомо про злам системи комунікацій міністерства фінансів і торгівлі США та інших урядових установ країни в межах глобальної шпигунської кампанії, що тривала декілька місяців. Злам, ймовірно, відбувся ще навесні, відтоді група хакерів мала доступ до електронної пошти відомств.

Протягом декількох місяців зловмисники відстежували переписку співробітників відомства. Хакери, які, як вважається, працюють на Росію, відстежували внутрішній трафік електронної пошти, однак, за словами джерел, це може бути лише верхівкою айсберга.

За даними розвідки США, атака була, ймовірно, організована Росією. Хакери зламали програмне забезпечення SolarWinds компанії Microsoft. Це надало їм доступ до тисяч компаній і державних установ, які використовували її продукцію.