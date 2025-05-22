«Піца за мільярд»: Як біткоїн перетворив скромну покупку на легенду

Bitcoin Pizza Day: 15 років тому відбулась перша купівля реального товару за біткоїни

Сьогодні, 22 травня 2025 року, криптоспільнота відзначає 15-ту річницю Bitcoin Pizza Day – знакової події, що увійшла в історію як перша відома купівля реального товару за біткоїни. Рівно п'ятнадцять років тому американський програміст Ласло Хейніц обміняв 10 000 BTC на дві піци, вартість яких за нинішнім курсом перевищує $1,1 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CoinGecko.

У 2010 році Ласло Хейніц з Флориди, США здійснив унікальну угоду, заплативши 10 000 біткоїнів за дві піци з Papa John’s. Оплата відбулася на не пряму, адже Хейніц переказав біткоїни іншому користувачеві форуму Bitcoin Talk, який, у свою чергу, замовив піци. На той момент вони обійшлися б йому приблизно у $30–40.

В інтерв'ю для проєкту «60 minutes» у 2019 році Хейніц так прокоментував своє рішення: «Якщо чесно, я просто подумав, що було б круто обміняти ці інтернет-гроші на реальний товар. І що може бути краще, ніж їжа? Це базова потреба. Ну і, звичайно ж, кожен гік поважає піцу».

Ласло Хейніц з Флориди, США. 2010 рік в день покупки двох піцц за біткоїни фото з відкритих джерел

Сьогодні, з урахуванням недавнього зростання курсу, ті самі 10 000 BTC, за які було придбано дві піци, оцінюються у понад $1,1 млрд. Цей факт яскраво демонструє колосальний ріст вартості біткоїна за останні півтора десятиліття.

Щодо криптоактивів, використаних у цій транзакції, чат-бот Grok повідомив, що частина з них була заморожена на біржі BTC-e, а близько 579 BTC вдалося відстежити до гаманця власника. Однак слід решти суми загубився.

Bitcoin Pizza Day став пам'ятною датою для всієї криптовалютної спільноти. На честь цієї події численні біржі, блогери та інфлюенсери щорічно влаштовують різноманітні акції та заходи, відзначаючи день, коли віртуальна валюта вперше перетворилася на реальний товар.

Нагадаємо, криптовалюта біткойн на початку травня знову оновила історичний максимум ціни, перетнувши межу у $111 тис. Фінансові проблеми США та млявий аукціон облігацій підштовхнули долар до двотижневого мінімуму. Долар впав на 0,5% до 142 єн, що стало найнижчим рівнем з 7 травня.