Головна Техно HiTech
search button user button menu button

«Піца за мільярд»: Як біткоїн перетворив скромну покупку на легенду

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Піца за мільярд»: Як біткоїн перетворив скромну покупку на легенду
Bitcoin Pizza Day став пам'ятною датою для всієї криптовалютної спільноти
колаж: glavcom.ua

Bitcoin Pizza Day: 15 років тому відбулась перша купівля реального товару за біткоїни

Сьогодні, 22 травня 2025 року, криптоспільнота відзначає 15-ту річницю Bitcoin Pizza Day – знакової події, що увійшла в історію як перша відома купівля реального товару за біткоїни. Рівно п'ятнадцять років тому американський програміст Ласло Хейніц обміняв 10 000 BTC на дві піци, вартість яких за нинішнім курсом перевищує $1,1 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CoinGecko.

У 2010 році Ласло Хейніц з Флориди, США здійснив унікальну угоду, заплативши 10 000 біткоїнів за дві піци з Papa John’s. Оплата відбулася на не пряму, адже Хейніц переказав біткоїни іншому користувачеві форуму Bitcoin Talk, який, у свою чергу, замовив піци. На той момент вони обійшлися б йому приблизно у $30–40.

В інтерв'ю для проєкту «60 minutes» у 2019 році Хейніц так прокоментував своє рішення: «Якщо чесно, я просто подумав, що було б круто обміняти ці інтернет-гроші на реальний товар. І що може бути краще, ніж їжа? Це базова потреба. Ну і, звичайно ж, кожен гік поважає піцу».

Ласло Хейніц з Флориди, США. 2010 рік в день покупки двох піцц за біткоїни
Ласло Хейніц з Флориди, США. 2010 рік в день покупки двох піцц за біткоїни
фото з відкритих джерел

Сьогодні, з урахуванням недавнього зростання курсу, ті самі 10 000 BTC, за які було придбано дві піци, оцінюються у понад $1,1 млрд. Цей факт яскраво демонструє колосальний ріст вартості біткоїна за останні півтора десятиліття.

Щодо криптоактивів, використаних у цій транзакції, чат-бот Grok повідомив, що частина з них була заморожена на біржі BTC-e, а близько 579 BTC вдалося відстежити до гаманця власника. Однак слід решти суми загубився.

Bitcoin Pizza Day став пам'ятною датою для всієї криптовалютної спільноти. На честь цієї події численні біржі, блогери та інфлюенсери щорічно влаштовують різноманітні акції та заходи, відзначаючи день, коли віртуальна валюта вперше перетворилася на реальний товар.

Нагадаємо, криптовалюта біткойн на початку травня знову оновила історичний максимум ціни, перетнувши межу у $111 тис. Фінансові проблеми США та млявий аукціон облігацій підштовхнули долар до двотижневого мінімуму. Долар впав на 0,5% до 142 єн, що стало найнижчим рівнем з 7 травня.

Читайте також:

Теги: Біткоїн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

HiTech

«Піца за мільярд»: Як біткоїн перетворив скромну покупку на легенду
«Піца за мільярд»: Як біткоїн перетворив скромну покупку на легенду
Штучний інтелект вплине на кожне четверте робоче місце у світі – ООН
Штучний інтелект вплине на кожне четверте робоче місце у світі – ООН
Студенти університетів оголосили бойкот штучному інтелекту
Студенти університетів оголосили бойкот штучному інтелекту
Маск анонсував появу перших роботаксі у Техасі
Маск анонсував появу перших роботаксі у Техасі
Китайські науковці намагались викликати дощ дронами: чим завершився експеримент
Китайські науковці намагались викликати дощ дронами: чим завершився експеримент
Буде як ChatGPT? У «Дії» з’явиться ШІ-асистент для отримання послуг
Буде як ChatGPT? У «Дії» з’явиться ШІ-асистент для отримання послуг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
77K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
65K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
42K
Трамп йде
39K
Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua