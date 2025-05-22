Біткоїн вкотре сягнув нового максимуму: причини

Ціна біткоїна сягнула $111 862, що стало новим історичним максимумом та зростанням на 3,3% порівняно з закриттям ринків 21 травня

Криптовалюта біткойн знову оновила історичний максимум ціни, перетнувши межу у $111 тис. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Агенція пише, що фінансові проблеми США та млявий аукціон облігацій підштовхнули долар до двотижневого мінімуму. Долар впав на 0,5% до 142 єн, що є найнижчим рівнем з 7 травня.

Водночас ціна біткойна досягла історичного максимуму, частково завдяки тому, що інвестори шукали альтернативи американським активам. Так, ціна біткоїна сягнула $111 862, що стало новим історичним максимумом та зростанням на 3,3% порівняно з закриттям ринків 21 травня.

Також ріст біткоїна може пояснюватися тим, що Конгрес США незабаром ухвалить Закон Genius щодо стейблкоїнів, який має стати першою регуляторною базою за часів адміністрації президента Дональда Трампа.

«Біткойн швидко наближається до позначки $112 тис. і продається на новому рекордному рівні, оскільки зростають надії на те, що регулювання криптовалют незабаром буде прийнято», – сказав Джим Рід, глобальний керівник відділу макроекономічних та тематичних досліджень Deutsche Bank.

Золото також піднялося у ціні, досягнувши майже двотижневого максимуму в $3 325, що майже на $175 вище від рекордного максимуму квітня.

Нагадаємо, на початку квітня ринок криптовалют зазнав різкого падіння. Ціни на цифрові активи стрімко пішли вниз, спричинивши паніку серед інвесторів – вартість деяких токенів знизилася майже на 10%

Та аналітики ринку очікують на подальше зростання вартості біткоїна найближчим часом, зокрема не виключають встановлення нового рекорду його ціни, повідомляє Forbes.

«Ціна біткоїна зросла майже на 30% з моменту падіння до квітневих мінімумів і наближається до $100 тис., оскільки ринок готується до «землетрусу» на Уолл-стріт вартістю $10 трильйонів. Минулого тижня Федеральна резервна система непомітно скасувала правила часів Байдена, які заважали біржам вільно працювати із криптовалютою., тоді як адміністрація Трампа прискорено ухвалює законодавство про стейблкоїни (загальна назва криптовалют, обмінний курс яких намагаються стабілізувати, наприклад, прив'язуючи котирування до звичайних валют або біржових товарів (золото, нафта), – «Главком»), яке, як очікується, перепрограмує світову фінансову систему», – йдеться у статті.

Радник президента США з питань криптовалют Девід Сакс вже передбачив майбутній «бум Трампа» на цьому ринку. За його словами, нова президентська адміністрація «закінчила війну з криптовалютою», тобто послабила регуляторні обмеження, накладені попередніми урядами США.