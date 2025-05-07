На біткоїн чекає «бум»: скільки коштуватиме криптовалюта

Експерти очікують, що біткоїн досягне ціни у $200 тис. або $250 тис. цього року

Аналітики ринку очікують на подальше зростання вартості біткоїна найближчим часом, зокрема не виключають встановлення нового рекорду його ціни. Про повідомляє «Главком» із посиланням на Forbes.

«Ціна біткоїна зросла майже на 30% з моменту падіння до квітневих мінімумів і наближається до $100 тис., оскільки ринок готується до «землетрусу» на Уолл-стріт вартістю $10 трильйонів. Минулого тижня Федеральна резервна система непомітно скасувала правила часів Байдена, які заважали біржам вільно працювати із криптовалютою., тоді як адміністрація Трампа прискорено ухвалює законодавство про стейблкоїни (загальна назва криптовалют, обмінний курс яких намагаються стабілізувати, наприклад, прив'язуючи котирування до звичайних валют або біржових товарів (золото, нафта), – «Главком»), яке, як очікується, перепрограмує світову фінансову систему», – йдеться у статті.

Радник президента США з питань криптовалют Девід Сакс вже передбачив майбутній «бум Трампа» на цьому ринку. За його словами, нова президентська адміністрація «закінчила війну з криптовалютою», тобто послабила регуляторні обмеження, накладені попередніми урядами США. «Я дійсно думаю, що це готує нас до буму в майбутньому», – сказав Сакс, вказуючи, що «багато з цих змін потребуватимуть часу».

У січні перед інавгурацією Трампа криптовалюти були на піку, і біткоїн коштував майже $110 тис., але у квітні він різко обвалився на третину через глобальну торговельну війну, розв'язану Білим домом. В останні кілька тижнів біткоїн компенсував більшу частину втрат. «Цей відновлений настрій готує біткоїн до зростання до $100 тис. Рівень $95 тис. був ключовою зоною опору в останні тижні, і щойно біткоїн подолав його з великим запасом, імпульс швидко прискорився», – сказав криптостратег Метт Мена.

Інші інвестори теж радіють відновленню ціни біткоїна, що спонукало їх подвоїти свої прогнози. «Я точно не здивуюся, якщо біткоїн досягне $200 тис. або $250 тис. цього року», – сказав Джо Бернетт, директор з дослідження ринку Unchained.



Нагадаємо, на початку квітня ринок криптовалют зазнав різкого падіння. Ціни на цифрові активи стрімко пішли вниз, спричинивши паніку серед інвесторів – вартість деяких токенів знизилася майже на 10%